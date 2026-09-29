Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 30 сентября по 6 октября показывает спокойную неделю без резких перепадов: максимум днем составит +17°, а минимум — +15°, и только во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

На прошлой неделе погода в Киевской области резко менялась, однако новый прогноз на период с 30 сентября по 6 октября показывает, что синоптики ожидают более спокойную погоду с небольшим перепадом дневных температур всего в 2 градуса.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Киевской области будет колебаться от +15° до +17°, а ночная — от +7° до +10°.

В среду, 30 сентября, воздух днем прогреется до +17°, а ночью остынет до +8°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

Четверг, 1 октября, принесет такую же температуру — днем +17°, ночью +8°. Облачность останется небольшой, дождя не будет.

В пятницу, 2 октября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +7° ночью. Облачность ожидается переменная, без осадков.

Суббота, 3 октября, сохранит те же показатели — +15° днем и +7° ночью, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, температура немного поднимется — до +16° днем, а ночью составит +10°. Небо будет облачным с прояснениями, дождя не предвидится.

Понедельник, 5 октября, порадует дневной температурой +17° и ночной +10°. Облачность останется с прояснениями, осадков не будет.

Завершит неделю вторник, 6 октября, когда днем ожидается +16°, а ночью +10°. Небо будет малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, с дневным максимумом +17°, а самым прохладным будет пятница и суббота, 2 и 3 октября, когда температура днем будет держаться на отметке +15°. Перепад температур за неделю составляет всего 2°, а единственный день с возможными осадками — вторник, 6 октября.

Поскольку резких перепадов температуры не ожидается, кардинально менять гардероб в течение недели не придется, однако во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют возможные осадки, поэтому стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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