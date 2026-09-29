Верховный Суд признал сообщения в мессенджерах и электронные письма полноценными доказательствами незаконных действий ТЦК даже без квалифицированной электронной подписи.

Мобилизация в Украине: что делать, если ТЦК потеряли документы — вопрос, с которым сталкиваются тысячи мужчин, а теперь появился ответ и на ещё более болезненный: как доказать, что военкомат действовал незаконно. Верховный Суд опубликовал обзор практики по цифровым доказательствам, который существенно облегчает жизнь тем, кто судится с территориальными центрами комплектования.

Сообщения в Viber или WhatsApp, переписка по электронной почте и даже аудиозаписи теперь признаются полноценными доказательствами в суде. Главное — без квалифицированной электронной подписи (КЭП), которой у обычного человека часто просто нет.

Судьи принимают такие доказательства и объясняют, как правильно их оформить: сохранить скриншот всей переписки с номером телефона отправителя и датой, сохранить оригинальные файлы, а также отдельно зафиксировать все звонки и попытки связаться.

Мессенджеры вместо бумаг: что признал суд

Судьи чётко определили: обычная переписка в популярных мессенджерах является абсолютно законным доказательством. Во внимание принимаются не только текстовые сообщения, но и отправленные файлы и аудиозаписи. При этом КЭП не является обязательным условием.

Если закон прямо не требует наличия такой подписи, цифровые данные без неё не могут быть отклонены судом. Это подтверждают сразу несколько постановлений Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда: от 29 июня 2022 года по делу № 904/7701/21, от 7 ноября 2024 года по делу № 904/1265/23 и от 5 ноября 2025 года по делу № 904/1501/24.

Как суд определяет, кто написал сообщение

Часто возникает вопрос: как доказать, что сообщение написал именно представитель военкомата, если на нём нет официальной подписи? Согласно позиции Верховного Суда, отсутствие электронной подписи не мешает идентифицировать человека.

В мире давно действует принцип самоидентификации автора: суд может с достаточной вероятностью установить личность отправителя информации по электронной почте или мессенджеру. Поэтому отсутствие подписи не поможет должностным лицам избежать ответственности.

Правильно оформленный электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Цифровые доказательства судьи оценивают по общим правилам, прописанным в статье 89 Гражданского процессуального кодекса Украины — это подтверждает постановление Верховного Суда от 5 мая 2025 года по делу № 199/9897/22.

Главная оговорка: бумага всё ещё сильнее

Тем, кто оспаривает решение о мобилизации, стоит помнить одно важное правило: если в ходе разбирательства выявятся расхождения между информацией на электронном носителе и бумажным документом, суд всегда отдаст приоритет бумажному.

Поэтому несмотря на силу цифровых доказательств, классические документы и впредь остаются главным аргументом в спорных ситуациях. Стоит сохранять все бумажные повестки, справки и расписки, а цифровые скриншоты делать сразу после получения сообщения.

Какие доказательства собрать для суда

Лучше всего нотариально заверить скриншоты, но даже без этого они принимаются. Главное — чтобы можно было идентифицировать, кто именно отправил сообщение и с какого устройства.

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