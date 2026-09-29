Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области — реальная возможность для переселенцев, а владельцы помещений, предоставляющие приют, получают от государства ежемесячную компенсацию 450 гривен за каждого размещенного.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области имеет разные механизмы поддержки, и один из них — компенсация владельцам жилья, которые бесплатно приютили переселенцев. В сентябре 2026 года размер этой выплаты остается неизменным и составляет 450 гривен за каждого размещенного ВПЛ.

Финансовую помощь назначает Пенсионный фонд Украины. Владельцы имущества теперь могут видеть детальную картину по назначению, отказу или перерасчету денег, поскольку ПФУ постоянно мониторит и проверяет сведения о заявителях и фактическом месте пребывания переселенцев.

Компенсация назначается сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления еще на полгода после проверки. Чтобы претендовать на выплаты, стороны должны соблюдать ряд условий: владелец предоставляет жилье абсолютно бесплатно и не берет с переселенцев денег за проживание, а ВПЛ обязаны проживать по указанному в заявлении адресу.

Важное требование — владелец имущества и переселенец не могут быть родственниками первой линии, то есть мужем или женой, либо родителями и детьми. Эксперты подчеркивают, что эту компенсацию не стоит путать с субсидией на аренду жилья — это два разных механизма поддержки.

Когда могут отказать в выплате

Пенсионный фонд прекращает начисление средств сразу, как только выявляет нарушение или недостоверные данные. Основания для отказа таковы: отсутствие переселенца по адресу проживания более одного месяца, пребывание ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд, наличие первой степени родства между владельцем и поселенным гостем, подача ложных данных в заявлении или дублирование видов поддержки.

Как оформить компенсацию

За выплатой владельцу жилья нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление, указав адрес размещения переселенцев. После проверки сведений выплату назначают на шесть месяцев, далее она может быть автоматически продлена еще на полгода.

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