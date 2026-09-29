Перед покупкой авто стоит сверить свидетельство о регистрации с фактическими данными машины и проверить документы через сервис МВД — так вы убережёте себя от мошенников.

Проверка документов при покупке авто может спасти от мошенников — перед заключением сделки покупателю стоит сразу проверить бумаги и сопоставить сведения в свидетельстве о регистрации транспортного средства с фактическими данными машины. Адвокат и управляющий партнер АО "Компетенс" Марина Суткович в комментарии 24 Каналу рассказала, как не нарваться на мошенников и поддельные документы.

Что сверить в документах и на самом авто

Прежде всего нужно проверить, совпадают ли между собой ключевые данные: марка, модель, номерной знак и VIN-код. Эти сведения в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны полностью соответствовать тому, что вы видите на самой машине.

Свидетельство о регистрации можно дополнительно проверить на официальном онлайн-сервисе Главного сервисного центра МВД по серии и номеру документа. Однако сделать это не получится, если бумаги выданы до 2013 года — данные могут просто не отображаться в электронной базе.

Почему не стоит отказываться от экспертного исследования

Самостоятельно покупатель не сможет достоверно установить, не менялись ли и не подделывались ли идентификационные номера машины. После угона VIN-код нередко меняют или подделывают, чтобы скрыть факт угона и осложнить установление того, что авто находится в розыске.

Эксперты могут установить подлинность идентификационных номеров, проверить, не было ли уничтожения или подделки номеров узлов и агрегатов, а также подлинность регистрационных документов. Поэтому при покупке подержанной машины от такого исследования лучше не отказываться — особенно если продавец настаивает, что оно «не нужно».

Кто именно продаёт авто: проверяем полномочия

На встречу с покупателем может приходить не только владелец, но и представитель или комиссионер. Поэтому важно выяснить, имеет ли этот человек право отчуждать именно этот автомобиль и по какой цене. Если продажей занимается комиссионер, покупателю следует проверить договор комиссии: его дату, стороны, предмет и полномочия.

Сам комиссионер должен состоять на учёте в Главном сервисном центре МВД как субъект хозяйствования, торгующий транспортными средствами. Дополнительно можно попытаться связаться с владельцем, чтобы убедиться в его намерении продать машину. Все эти шаги нужно сделать до передачи денег: если продавец скрывает документы или отказывается от проверки — от сделки лучше отказаться сразу.

Что делать с договором купли-продажи

Если сделку оформили через портал «Дія», договор купли-продажи авто хранится в сервисе перерегистрации, но доступен для просмотра и скачивания лишь в течение месяца с момента заключения. Чтобы не потерять документ, его советуют сразу загрузить в формате PDF и сохранить на телефоне, компьютере или в облаке.

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