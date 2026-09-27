Дефицит лекарств в Украине становится всё более вероятным после ударов РФ по фармацевтическим складам — с июля до середины сентября цены на самые популярные препараты в среднем выросли на 10,3%.

Риски дефицита молока в Украине показали, как быстро пустеют полки после ударов по складам. Теперь такая же угроза нависла над аптеками: в первой половине сентября цены на самые популярные лекарства резко пошли вверх после атак РФ по фармацевтической логистике.

Подсчет сделали в «Экономической правде» на основе данных сервиса Tabletki.ua, через который проходит 80% онлайн-продаж лекарств, а также второго агрегатора МИС «Аптека 9-1-1» и сайтов аптечных сетей. С июля до середины сентября подорожали 95 из 99 проверенных препаратов. Средний рост составил 10,3%, тогда как за предыдущие девять месяцев те же лекарства прибавили в цене лишь 2,8%.

Сильнее всего подорожали дешевые дженерики «Дарницы»: «Анальгин» — на 37%, а «Цитрамон» — на 29,5%. В сети «Подорожник» таблетки «Небилет» подорожали во всех 110 киевских отделениях, а «Анальгин-Дарница» за тот же период вырос в цене почти на четверть.

Цены вверх погнали удары оккупантов по складам: уничтожен крупнейший склад лекарств страны компании «Биокон», склад дистрибьютора «Оптима-фарм», а также склады Universal logistic и «БаДМ» в Одессе. Большая часть роста пришлась на август, когда медианная цена подскочила сразу на 7,5% — это больше, чем за предыдущие девять месяцев вместе взятые.

Участники рынка официально системного подорожания не признают. «На рынке мы пока видим колебания в пределах одного процента, а не 10%. В то же время динамика отдельных препаратов может существенно отличаться, поэтому потребитель действительно может видеть заметное подорожание конкретных брендов или отдельных новых партий», — пояснила директор по корпоративным коммуникациям «Фармак» Евгения Поддубная. Дистрибьюторы настаивают, что не могут поднять собственные цены из-за ограничения наценки в 8%.

Какие лекарства наиболее уязвимы

Скорее всего, дефицит лекарств в первую очередь затронет несколько категорий: препараты без полноценных аналогов на рынке, лекарства с небольшим количеством поставщиков, медикаменты с жесткими требованиями к температурному режиму хранения, а также средства для хронических больных, гормональную терапию и лекарства для сердечно-сосудистой системы.

Чего ждать осенью

Приказ МОЗ, вступивший в силу 17 сентября, уже содержит 155 новых повышений предельных цен с медианой плюс 18%. Поэтому текущая динамика, скорее всего, сохранится и осенью. Среди сотни самых популярных лекарств «потолок» — предельную оптово-отпускную цену — с декабря подняли для 82 препаратов, медианно на 10%. Чем выше цену задекларировал производитель, тем сильнее подорожал препарат: там, где «потолок» подняли на 15% и больше, цена выросла на 28,7%.

Госстат официального роста не фиксирует: по его данным, в августе фармацевтическая продукция стоила на 2,8% меньше, чем год назад. Причина расхождения — методика учета, когда исчезновение конкретной упаковки с полки компенсируют аналогом с тем же действующим веществом, и резкий скачок цены просто не попадает в официальный индекс.

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