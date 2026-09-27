Пенсии в Украине с начала 2027 года планируют повысить. По предварительным расчетам, максимальное увеличение может достичь 2830 гривен, а отдельные выплаты — вырасти до 28 780 гривен.

Надбавки к пенсии в Украине с 2027 года могут существенно вырасти — правительство готовит новые параметры индексации. По предварительным расчетам, максимальное повышение составит 2830 гривен, а отдельные выплаты вырастут до 28 780 гривен.

Наибольшее повышение ожидается для пенсионеров, чьи выплаты рассчитывают по формулам с высокими коэффициентами заработка. Речь прежде всего о научных работниках, госслужащих, военных и других категориях, получающих пенсию по специальным законам. В этих группах индексация традиционно больше, поскольку зависит от динамики средней зарплаты и дополнительных надбавок.

В Пенсионном фонде поясняют: индексацию проводят ежегодно, но в этот раз ее объем будет ощутимее. Причина — изменение экономических показателей и обновленные бюджетные параметры. По предварительным планам, новые расчеты должны учесть рост средней заработной платы и актуальные социальные показатели.

Окончательные суммы повышения станут известны после принятия государственного бюджета на 2027 год — именно он определит объем финансирования индексации. Обновленные суммы пенсионеры должны увидеть уже в январских начислениях.

Повышение должно частично компенсировать инфляционное давление и поддержать покупательную способность пенсионеров. Больше всего это отразится на тех, кто получает выплаты по специальным формулам: там и надбавки больше, и итоговая сумма может достигать 28 780 гривен.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Большинству пенсионеров ничего оформлять не нужно: индексацию Пенсионный фонд проводит автоматически на основании данных, которые уже есть в системе. Отдельное обращение понадобится только тем, кто менял персональные данные или место жительства. Точную сумму для себя можно будет проверить в личном кабинете на портале ПФУ после принятия бюджета.

Окончательный размер надбавки для каждой категории правительство утвердит вместе с госбюджетом. Пока речь идет о предварительных расчетах, поэтому реальные суммы могут отличаться — все будет зависеть от утвержденных макроэкономических показателей.

Ранее Politeka сообщала, новые выплаты украинцам с 2027 года: как вырастут пенсии.

Также Politeka сообщала, пенсии в Украине выросли на 11,2%: почему большинство пенсионеров не почувствовали повышения.