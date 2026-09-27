В Украине продолжается мобилизация, и право на отсрочку имеют, в частности, те, кто постоянно ухаживает за родителями. Юрист разъяснил, исчезает ли такая отсрочка после женитьбы.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому вопрос отсрочек остается острым для военнообязанных. Один из частых запросов — отменяется ли отсрочка по уходу за родителями после женитьбы.

Разъяснение дал адвокат АБ «Романа Сацика» Ярослав Хливный, сообщает «Зеркало недели». Право на такую отсрочку закреплено в пунктах 9 и 13 части 1 статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — для тех, кто постоянно ухаживает за отцом или матерью, которые по заключению МСЭК нуждаются в постоянном уходе.

Чтобы подтвердить отсрочку в ТЦК, нужны документы

Их перечень определяет постановление Кабмина №560:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией для родителей;

документы, подтверждающие родственные связи;

документы о получении компенсации по уходу или акт об установлении факта постоянного ухода.

Отменяется ли отсрочка после женитьбы? Юрист подчеркивает: по пункту 9 этой статьи из перечня ухаживающих исключаются все, кроме заявителя. А обязанность содержать нетрудоспособных родителей статья 202 Семейного кодекса возлагает только на совершеннолетних детей — сына или дочь.

Жена сына в этот круг не входит, поэтому и ее статус не может стать основанием отменить отсрочку мужа. «Невестка не может забрать отсрочку сына по уходу за его родителями», — резюмировал Хливный. Следовательно, сама женитьба право на отсрочку не аннулирует.

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