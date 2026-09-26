Остановка «АрселорМиттал Кривой Рог» после ракетных ударов может сделать металл, строительные материалы и ремонт заметно дороже — часть продукции придётся импортировать. Аналитики объяснили, как это ударит по бюджету и кошелькам украинцев.

Цены на базовые товары в Харькове уже резко взлетели, значит, теперь очередь за стройматериалами — остановка «АрселорМиттал Кривой Рог» сокращает предложение украинского металла, а импорт обойдётся дороже.

Об этом в комментарии «Комерсант Украинский» рассказал исполнительный директор и сооснователь аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин. Международная группа ArcelorMittal заявила, что не может безопасно и стабильно возобновить производство в Кривом Роге после четырёх ракетных ударов в течение пяти недель.

В результате атак погибли пятеро сотрудников, ещё 17 получили ранения, один из пострадавших — в критическом состоянии. Компания планирует законсервировать инфраструктуру завода, чтобы сохранить возможность возобновления производства после завершения войны.

Почему будут дорожать металл и стройматериалы

Остановка крупнейших предприятий уменьшает предложение украинского металла. По словам Амелина, там, где раньше использовали внутренний металл, цены будут расти: «Будет дефицит, мы будем импортировать. Импорт — это другая цена плюс логистика».

К стоимости импортного металла добавятся транспортные расходы, страховка, перегрузка, складские услуги, таможенное оформление, курсовые колебания и наценки посредников. Точный масштаб подорожания будет зависеть от длительности остановки заводов, остатков продукции на складах и спроса.

Как это ударит по строительству и ремонту

Металл используют в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве. Подорожание арматуры, проката, балок, труб и других изделий может увеличить общую стоимость проектов. Это почувствуют строительные компании, производители металлоконструкций, машиностроительные предприятия, аграрии, энергетики и покупатели нового жилья.

По данным института, до 2014 года в Украине работали 12 металлургических предприятий суммарной мощностью около 42 млн тонн. В 2025 году оставалось пять работающих заводов с фактическим производством около 8 млн тонн. После последних атак ситуация ухудшилась: «Запорожсталь» остановлена, а «Каметсталь» прекратила работу после попадания.

Что делать тем, кто планирует ремонт

Металл — лишь одна из составляющих себестоимости, поэтому его подорожание не означает автоматического аналогичного роста полной стоимости дома или квартиры. Однако оно усилит общий инфляционный прессинг в строительстве. Тем, кто планирует покупать арматуру, трубы, профиль или металлоконструкции, стоит заложить в смету больший резерв на материалы и сравнивать цены у нескольких поставщиков.

Амелин не исключает, что завод может заработать и до окончания войны, если ситуация с безопасностью принципиально изменится: энергетическое перемирие, закрытие неба и гарантия отсутствия «прилётов». «Даже если они стоят, они несут убытки. Поэтому им выгоднее работать», — подытожил эксперт.

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