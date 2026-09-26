Государство анонсировало новую систему сопровождения ветеранов: вместо самостоятельного хождения по инстанциям военный будет обращаться один раз, а дальше его поведет государственный специалист. На ветеранскую политику в бюджете-2027 заложили 20,5 млрд грн — на 3 млрд больше, чем в этом году.

Сервисы для военных в «Дія» расширяются — параллельно Министерство по делам ветеранов готовит новую систему сопровождения, при которой ветеран обращается за помощью один раз, а дальше до результата его ведет государственный специалист.

Украинская система поддержки ветеранов должна стать удобнее для военных, возвращающихся к гражданской жизни. Вместо того чтобы человек самостоятельно ходил по разным учреждениям, собирал справки и выяснял, куда обращаться дальше, эту работу планируют передать государственным специалистам.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким, сообщает Новини.LIVE. По его словам, идея заключается в том, что ветеран обращается за необходимой помощью, а дальше система сама сопровождает его до получения результата.

Ветеран должен обратиться лишь один раз

Новый подход предусматривает переход к проактивной работе. Если ветеран оставляет заявку в приложении «Дія» или «Ветеран Pro», после этого с ним должен связаться специалист по сопровождению, который поможет проходить необходимые процедуры и будет контролировать процесс до момента получения результата.

«Потому что сейчас ветерана отправляют, сообщают, что нужно то сделать, то взять. Это не его дело. Его дело — получить то, что ему нужно, с наименьшими усилиями», — подчеркнул Ким.

Отдельная служба сопровождения ветеранов

Для этого планируют создать государственную службу сопровождения именно ветеранов. Она должна работать параллельно с развитием цифровых сервисов. За основу могут взять опыт патронатных служб, которые уже помогают военным и ветеранам, в частности «Ангелы Тройки» (ранее «Ангелы Азова»), которые фактически выполняют значительную часть бюрократической работы за человека.

Отдельный акцент — на изменении самой философии работы государства. Сегодня ветеран часто вынужден самостоятельно выяснять, какая услуга ему доступна, какие документы нужны и в какое учреждение обращаться. В новой модели государство само будет определять потребности человека и предлагать необходимое сопровождение.

Сколько денег заложили на ветеранов в бюджете-2027

В проекте бюджета на 2027 год на ветеранскую политику заложено 20,5 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем планировали потратить в этом году.

Дополнительные средства должны пойти прежде всего на несколько ключевых направлений: психологическую реабилитацию ветеранов вместе с семьями, единовременные денежные выплаты и обеспечение жильем.

Как получить сопровождение

Чтобы воспользоваться новой системой, ветерану достаточно сделать один шаг — оставить заявку в приложении «Дія» или «Ветеран Pro». Далее с ним свяжется специалист по сопровождению, который возьмет на себя сбор документов, обращение в ведомства и контроль выполнения до фактического получения услуги. Результатом работы государства должно быть не просто принятое заявление, а получение человеком того, за чем он обратился.

Семейная реабилитация стартует уже в ноябре

Одним из новых направлений должна стать семейная психологическая реабилитация. На пилотный проект в 2027 году предусмотрено 1 млрд грн. Его планируют реализовать на базе двух больниц, а первый этап хотят провести уже в ноябре, чтобы проверить модель и исправить ошибки перед полноценным запуском в 2027 году.

Отдельно речь идет об изменении общественного восприятия ветеранов. «Это значительная часть общества, на которую нужно равняться», — подытожил Ким.

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