У п'ятницю, 25 вересня, в Івано-Франківську відбудеться Всеукраїнський форум ветеранів, де обговорять перекваліфікацію та працевлаштування захисників. Напередодні показали, як працює Центр ветеранського розвитку при професійно-технічному ліцеї.

Робота в Івано-Франківській області для ветеранів стане однією з головних тем Всеукраїнського форуму, який відбудеться у п’ятницю, 25 вересня, в Івано-Франківську. Захід організовує Профспілка захисників України — на нього з’їдуться ветерани з різних регіонів, представники бізнесу, влади, уряду, народні та місцеві депутати, повідомляє Фіртка.

Однією з ключових тем стане перекваліфікація ветеранів та їхнє працевлаштування після повернення з війни. Говоритимуть також про медичну й психологічну реабілітацію, підтримку сімей захисників і співпрацю з бізнесом щодо працевлаштування. Під час форуму планують підписати меморандуми та презентувати проєкт політики забезпечення ветеранів житлом.

Учасникам презентують досвід прикарпатських Центрів ветеранського розвитку. Один із таких працює на базі Івано-Франківського професійно-технічного ліцею. Перша професія, яку зараз опановують ветерани, — електромонтажник освітлювальних мереж. Надалі планують запровадити навчання за фахом електрозварника.

Центр ветеранського розвитку у ліцеї створили після наказу Міністерства освіти і науки від грудня 2025 року. Перший поверх закладу повністю пристосували для людей з інвалідністю: облаштували доступну вхідну зону, санвузол, спортивну базу та майстерні. Робочі місця дозволяють людям на кріслах колісних самостійно під’їжджати до верстатів і користуватися необхідними зонами.

Ліцей також пройшов перевірку міжнародного проєкту «Навички для інклюзії» та отримав відповідний сертифікат, а всі педагоги закладу пройшли навчання щодо роботи з людьми з інвалідністю. «Крім практичних навичок, потрібен підхід і коректність — щоб не завдати болю, не образити», — наголошує директорка ліцею Наталія Кішка.

Для директорки тема підтримки захисників є особистою: її брат загинув, захищаючи Україну, а з 2014 року на захист держави стали багато випускників ліцею. «Ветерани — це наше сьогодення, це наше майбутнє, це наш щит», — каже вона.

Як ветерану опанувати нову професію

Центр ветеранського розвитку поєднує професійне навчання ветеранів із комунікацією з учнями: захисники відвідують уроки виробничого навчання, а учні — заняття у ветеранському центрі. Зараз доступна професія електромонтажника освітлювальних мереж, далі планують навчання на електрозварника. Деталі про умови набору можна з’ясувати безпосередньо в ліцеї або під час Всеукраїнського форуму ветеранів 25 вересня.

За словами ініціатора заходу, голови обласної профспілки Романа Дорожівського, після повернення з війни ветеранам часто необхідно опановувати нову професію. Звертаючись до військовослужбовців на фронті, Наталія Кішка наголосила: «Знайте: у вас вдома є надійний тил. Ми готові після вашого повернення підставити плече, подати руку і рухатися з вами вперед — показати не один шлях реалізації себе».

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