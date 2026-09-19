Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри пришвидшили оформлення дитячих допомог: тепер через «Дія.Картку» виплату можна оформити до 4 днів.

Державні виплати в Україні стають доступнішими. Цього разу зміни торкнулися допомог на дітей: Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації запустили проєкт «Дія.Картка «Турбота про дитину»», який дає змогу оформити дитячу допомогу всього до 4 днів.

Раніше розгляд документів на призначення виплат міг розтягуватися на тижні. Новий сервіс прибирає цю бюрократію: батьки подають заяву в цифровому форматі, а кошти надходять значно швидше.

Що таке «Дія.Картка»? Це цифрова картка, яку можна оформити безпосередньо в застосунку «Дія». У межах проєкту «Турбота про дитину» вона стає інструментом, через який швидше призначають і виплачують дитячі допомоги.

Про запуск повідомило видання Inkorr. За його даними, над ініціативою працюють Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України й Міністерство цифрової трансформації із залученням партнерського банку та фонду.

Що це означає для батьків

Головна зміна — час оформлення допомоги скорочено до 4 днів. Це означає, що після подання коректно оформленої заяви батьки можуть розраховувати на зарахування виплати набагато швидше, ніж за стандартною процедурою через органи соціального захисту.

Як оформити допомогу через «Дія.Картку»

Щоб скористатися сервісом, потрібно виконати кілька кроків:

авторизуватися в застосунку «Дія»;

оформити «Дія.Картку» у відповідному розділі;

подати заяву на призначення дитячої допомоги;

дочекатися підтвердження — час обробки тепер становить до 4 днів.

У профільному міністерстві наголошують, що цифровізація соціальних виплат має зменшити черги та прибрати зайвий паперовий документообіг, а головне — зробити допомогу для родин із дітьми швидшою та передбачуванішою.

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