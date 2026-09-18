Українці масово скуповують долари, готуючись до зимових ризиків. Аналітики КИТ Group озвучили свіжий валютний прогноз і пояснили, чому попит на валюту зростає, а гривня поступово втрачає позиції.

Курс валют в Україні знову опинився в центрі уваги — населення масово скуповує долари, готуючись до ризиків, пов'язаних із зимою. Аналітики КИТ Group обнародували свіжий валютний прогноз, у якому пояснили, чому попит на американську валюту зростає, а гривня поступово втрачає позиції.

Як повідомляють «Українські новини», високий попит на долар в Україні фіксується вже не перший місяць. Головною причиною нинішнього ажіотажу є підготовка населення до опалювального сезону: люди намагаються захистити заощадження від девальвації гривні, купуючи валюту «про запас».

Скільки коштуватиме долар: прогноз аналітиків

У найближчі кілька місяців, за оцінкою КИТ Group, курс може коливатися в коридорі 45,15–45,40 грн за долар. Визначальною аналітики називають девальваційну тенденцію: гривня тяжітиме до верхньої межі діапазону, а Національний банк через інтервенції намагатиметься стримувати різкі коливання.

Найважливіший орієнтир — довгостроковий сценарій. До кінця року, як прогнозують аналітики КИТ Group, курс може досягти позначки 46,50 грн за долар. Саме зима, за їхніми оцінками, стане періодом найбільшого тиску на гривню.

Чому долар дорожчає напередодні зими

Аналітики називають кілька ключових чинників тиску на гривню. Головний із них — безпекова ситуація: російські ракетно-дронові атаки на українську інфраструктуру й морські порти стримують експорт, а отже, й надходження валютної виручки. Важливі також надходження від міжнародних партнерів, які безпосередньо впливають на рівень міжнародних резервів і можливості Нацбанку задовольняти попит через інтервенції.

На готівковому ринку, за даними КИТ Group, спреди між курсами купівлі та продажу залишаються в межах 0,4–0,7 грн за долар. Це важливий орієнтир для тих, хто збирається міняти валюту: що менший спред у конкретному пункті обміну чи банку, то вигідніша операція.

Де вигідніше міняти валюту

Щоб не втратити на обміні, варто порівнювати курси в кількох банках та обмінниках, орієнтуючись саме на різницю між ціною купівлі та продажу. Найвигідніші курси зазвичай пропонують великі банківські мережі через мобільні застосунки, де можна зафіксувати курс онлайн без черг. Аналітики радять уникати панічних скупок: різкі стрибки курсу можуть спрацювати проти покупця.

Окремий чинник, який радять враховувати аналітики, — рішення та законопроєкти нового уряду. Вони окреслять бюджетні й податкові зміни, від яких залежатиме, чи зможе Нацбанк і надалі утримувати курс інтервенціями в нинішніх межах упродовж зимового сезону.

Раніше Politeka повідомляла, курс долара та євро в Україні: ціна на валюту різко змінилася.

Також Politeka повідомляла, курс долара в Україні: експерти розповіли, коли долар подорожчає до 50 гривень.