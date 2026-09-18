Паста з креветками у ніжному вершково-томатному соусі готується лише за 30 хвилин і тішить насиченим смаком в'ялених томатів, часнику та базиліку.

Рецепт ідеальної карбонари ми вже публікували — а паста з креветками у вершковому соусі готується зовсім інакше: тут головну роль грають в'ялені томати, часник і свіжий базилік.

Ця паста — справжній приклад тосканської кухні, де прості інгредієнти складаються в насичений «ресторанний» смак. Соковиті креветки, кремовий соус альфредо з пармезаном та солодкуваті в'ялені томати роблять страву ефектною, хоча на все разом піде близько 30 хвилин.

Інгредієнти для пасти з креветками

225–340 г лінгвіні або фетучіні (можна іншу улюблену широку пасту);

450 г великих очищених креветок (без панцира та кишкової вени);

½ ч. ложки часникового порошку;

¼ ч. ложки цибулевого порошку;

¼ ч. ложки дрібної морської солі + ще до смаку;

¼ ч. ложки свіжозмеленого чорного перцю;

1 ст. ложка оливкової олії + трохи для сковороди;

1 ст. ложка вершкового масла;

приблизно 60 г в'ялених томатів в олії (без рідини, подрібнених);

3 зубчики часнику;

240 мл жирних вершків (не менше 30 %);

25 г дрібно натертого пармезану;

жменя свіжого базиліку.

Як приготувати пасту з креветками: покроково

Крок 1. Підготуйте пасту. Закип'ятіть велику каструлю підсоленої води та відваріть пасту за інструкцією на пакуванні до стану аль денте. Перед зливанням води відлийте приблизно 120 мл (½ склянки) води від пасти — вона знадобиться для соусу.

Крок 2. Заправте креветки. Викладіть креветки у велику миску, обсушіть паперовими рушниками та приправте часниковим і цибулевим порошком, сіллю й перцем. Перемішайте, щоб спеції рівномірно вкрили кожну креветку.

Крок 3. Обсмажте креветки. У великій сковороді з нержавіючої сталі або з антипригарним покриттям на середньому вогні розтопіть вершкове масло разом з оливковою олією. Коли масло перестане пінитися, викладіть креветки в один шар і смажте по 1–2 хвилини з кожного боку до готовності, потім перекладіть на тарілку.

Крок 4. Зробіть основу соусу. У тій самій сковороді за потреби додайте ще трохи олії, викладіть в'ялені томати та подрібнений часник. Постійно помішуючи, готуйте близько хвилини, поки з'явиться виразний аромат.

Крок 5. Додайте вершки. Влийте вершки та посипте пармезаном. Помішуючи, доведіть майже до кипіння, потім зменшіть вогонь і тушкуйте близько хвилини, поки соус трохи загусне. За потреби посоліть і поперчіть.

Крок 6. Зберіть страву. Поверніть у сковороду креветки та більшу частину подрібненого базиліку, перемішайте й зніміть з вогню. Додайте готову пасту й акуратно перемішайте, щоб соус обволік її з усіх боків. Поступово вливайте відкладену воду від пасти, доводячи соус до бажаної консистенції.

Подавайте пасту одразу, прикрасивши рештою свіжого базиліку. До неї чудово пасують запечена броколі чи спаржа, а також свіжі овочеві салати.

Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 3–4 днів. Заморожувати таку страву не варто: паста погано переносить розморожування. Розігрівайте повільно на слабкому вогні й за потреби додайте трохи молока або вершків, щоб соус не розшарувався.

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