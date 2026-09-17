Подорожчання пального в Україні набирає обертів: оптова вартість дизеля вже сягнула близько 98 гривень за літр, через що роздрібні ціни на АЗС найближчим часом можуть перетинати психологічну позначку в 100 гривень.

Дизель знову дорожчає в Україні на тлі стрімкого світового зростання — оптова вартість дизельного пального в країні підскочила до позначки близько 98 гривень за літр, і це неминуче позначиться на роздрібних цінниках автозаправних станцій вже найближчими днями.

Про це в ефірі «Київського часу» розповів директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, як повідомляє ТСН. За його словами, традиційна різниця між оптовою та роздрібною ціною пального в країні становить орієнтовно 8 гривень на літрі.

Дизель по 100 гривень уже завтра

З огляду на нинішні оптові котирування близько 98 гривень, реальна роздрібна вартість дизеля на АЗС може сягнути приблизно 106 гривень за літр. Перші зміни на колонках водії можуть відчувати вже 18 вересня, коли роздрібні ціни почнуть перетинати позначку в 100 гривень.

Головним чинником такої динаміки стало суттєве здорожчання дизеля на світовому ринку: лише за останні два дні глобальна ціна зросла приблизно на 8 гривень за літр. Нагадаємо, через прицільні атаки російських окупантів в Україні можливі тимчасові перебої з постачанням палива.

Що буде з цінами далі

Сергій Куюн підкреслив: якщо подібна тенденція на міжнародних біржах утримуватиметься ще протягом тижня-двох, черговий етап підвищення вартості в Україні стане незворотним. За такої динаміки подорожчання пального варто очікувати на всі види пального, а не лише дизель.

Відновлення інфраструктури й зростання світових котирувань разом створюють додатковий тиск на ціни. Водіям вантажівок та аграріям, які найбільше залежать від дизеля, варто закладати вищі витрати на логістику вже найближчим часом.

Раніше Politeka повідомляла, пальне в Україні дорожчає — дизель уже наблизився до психологічної позначки.