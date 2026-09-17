На Буковині стартував міжнародний проєкт BridgeRazom: у громадах регіону розробляють мікропроєкти підтримки ветеранів, переселенців та людей з інвалідністю.

Підтримка ветеранів і вразливих груп у Чернівецькій області отримує новий поштовх: у громадах регіону стартував міжнародний проєкт BridgeRazom, у межах якого розробляють дев'ять мікропроєктів для ветеранів, переселенців та людей з інвалідністю.

Про це повідомляє С4 із посиланням на організаторів заходу. Чотириденний воркшоп відбувся у Вижниці, куди з'їхалися 20 представників громадських організацій Чернівецької області. Учасники аналізували потреби вразливих груп, шукали партнерів та спільно розробляли мікропроєкти для реалізації в громадах області й у самих Чернівцях.

Проєкт BridgeRazom спрямований на посилення спроможності громадських організацій, розвиток партнерств і створення практичних рішень для тих, хто найбільше потребує підтримки. Йдеться передусім про ветеранів та їхні родини, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, дітей і молодь, а також людей старшого віку.

До воркшопу долучилися організації з Чернівців, Сторожинця, Вижниці, Іспаса, Реваківців, Хотина, Грушівки, Лужан, Усть-Путили, Волоки, Новоселиці та Кам'яної. Вони працюють у різних напрямках: соціальна та психосоціальна підтримка, допомога ветеранам, переселенцям і людям з інвалідністю, освіта, волонтерство, реабілітація, культура, молодіжні ініціативи, юридичні консультації та охорона здоров'я.

Дев'ять мікропроєктів та графік реалізації

Тренінги проводили фахівці Чернівецького благодійного фонду «Нова сім'я»: виконавча директорка фонду та психологиня вищої категорії Альона Македон, тренер і гештальт-терапевт Андрій Македон та тренерка всеукраїнських освітніх програм Ірина Філіпова. У фінальний день команди презентували напрацювання: розповідали про цільові групи, мету, завдання, заплановані заходи та бюджет.

Після презентацій представили дев'ять проєктів, ще дві ідеї потребують доопрацювання. До 18 вересня учасники мають подати фінальні заявки на мікропроєкти, після чого передбачено їхнє фінансування та реалізацію до середини листопада.

Хто може отримати підтримку та як долучитися

Підтримка розрахована на громадські організації, що безпосередньо працюють із вразливими групами у громадах області: ветеранами та їхніми сім'ями, переселенцями, людьми з інвалідністю, дітьми, молоддю і людьми старшого віку. Оцінювали напрацювання менеджер проєкту Маркус Вінклер, координатори Тетяна Бережна та Сергій Луканюк і координатор воркшопу Микола Кушнір.

У межах BridgeRazom також планують створити 10 документальних відеопортретів і цифрову платформу з інформацією про громадські організації та результати їхньої роботи. Проєкт реалізують Інститут з вивчення німецької культури та історії Південно-Східної Європи (IKGS) при Мюнхенському університеті, ГО «Нова сім'я» та Центр Gedankendach за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в межах програми «Розширення співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства».

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