Українці, які через війну втратили роботу чи стабільний дохід, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію» та вимагати компенсацію.

Компенсація за втрату роботи на Житомирщині стала доступною — мешканці області, які через повномасштабну війну залишилися без оплачуваної роботи чи стабільного доходу, тепер можуть заявити про ці втрати та подати вимогу про компенсацію.

Подати заяву до міжнародного Реєстру збитків можуть українці, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими і втратили дохід внаслідок дій росії після 24 лютого 2022 року. Для таких випадків у Реєстрі передбачена категорія A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Як повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, весь процес відбувається онлайн — через портал «Дія». Реєстр створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих на території України після 24 лютого 2022 року через міжнародно-протиправні дії російської федерації проти України.

Окрема категорія передбачена для підприємців. Якщо ви фізична особа-підприємець і втратили дохід від бізнесу, заяву варто подавати в категорії A3.5 «Втрата приватного підприємництва».

Як подати заяву до Реєстру збитків

Алгоритм для тих, хто втратив оплачувану роботу, складається з п'яти кроків:

Авторизуйтеся на порталі «Дія».

Оберіть розділ «Репарації: міжнародний Реєстр збитків».

Виберіть потрібну категорію.

Заповніть заяву та додайте докази, якщо вони є.

Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її.

Детальніше про категорію A3.4 «Втрата оплачуваної роботи» та форму заяви можна дізнатися на порталі «Дія». Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції, а розвиток сервісу виконує швейцарсько-українська Програма EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

Мільйони українців через війну втратили роботу або стабільний дохід. Заяви, подані до Реєстру збитків, фіксуватимуть ці втрати — щоб у майбутньому змусити росію заплатити за завдані збитки.

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