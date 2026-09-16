Після серії російських ударів по фармацевтичних складах в аптеках України зріс попит на ліки, а деякі препарати почали тимчасово зникати. Загального дефіциту наразі немає, але запасів частини позицій лишилося лише на два-три тижні.

Безкоштовні ліки для військових і регулярне лікування хронічних хвороб однаково залежать від безперебійної роботи аптечної логістики. Після серії російських ударів по фармацевтичних складах в аптеках України зріс попит, і деякі препарати почали тимчасово зникати з полиць.

Як з'ясував ZAXID.NET, загального дефіциту ліків в Україні наразі немає. Водночас через перебудову логістики можливі тимчасові перебої з окремими позиціями, а запасів деяких препаратів, за даними Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), лишилося лише на два-три тижні.

Які фармацевтичні склади атакували росіяни

Серія атак на фармацевтичну логістику почалася ще в серпні — тоді росіяни кілька разів ударили по гуманітарному складу ВООЗ у Дніпрі, де зберігалися медичні матеріали для прифронтових лікарень. 3 вересня на Київщині були пошкоджені склади «Біокону», Teva та ВООЗ: найбільших руйнувань зазнав комплекс «Біокон» із двома складами загальною площею близько 45 тисяч квадратних метрів, де зберігалися переважно імпортні препарати. Удар знищив товарів на 15 млрд гривень.

Окрім того, у серпні-вересні ворог зруйнував склад лікарських засобів мережі «Аптека Доброго Дня», 8 вересня повторно вдарив по раніше знищеному складу «Оптіма-Фарм» у Києві, 12–13 вересня пошкодив комплекс Universal Logistic у Бориспільському районі, а 14 вересня атакував склад фармдистриб'ютора «БаДМ» в Одесі.

Чи є дефіцит ліків: що кажуть експерти

Голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда запевнив, що глобального дефіциту ліків в Україні не повинно бути. За його словами, галузь ще у 2022 році навчилася працювати в умовах війни, тому зараз головне — перерозподілити наявні запаси та перебудувати маршрути постачання.

«Майже всі лікарські засоби або їхні аналоги є в інших дистриб'юторів та аптечних мереж. Потрібно буквально трохи часу, щоб перебудувати логістику й по-іншому довезти ці препарати», — зазначив він. Водночас АПАУ вже фіксує наслідки ударів: аптеки повідомляють про дефектуру — тимчасову відсутність окремих препаратів у постачальників, зокрема ліків із програми «Доступні ліки». Частина постачальників поки не може назвати точних строків повного відновлення поставок.

Що відбувається в аптеках

Про погіршення ситуації розповіла фармацевтка однієї з аптек Львова Анастасія Набі. За її словами, ще минулого тижня більшість препаратів була в наявності, однак станом на 15 вересня окремі позиції вже складніше замовити. Найбільше проблем із наявністю препаратів — у Києві: львівська аптека відправляє туди ліки «Новою поштою», і останнім часом значна частина таких замовлень прямує саме до столиці.

Найчастіше замовляють «Еутирокс» і дитяче харчування, що створює додаткове навантаження на запаси аптек в інших регіонах. За словами фармацевтки, зі складів до аптек надходить значно більше товару, ніж зазвичай: дистриб'ютори, ймовірно, розосереджують запаси, аби в разі нових атак уникнути одночасного знищення великої кількості препаратів.

Які препарати можуть зникнути першими

За словами Олександра Комаріди, найшвидше з аптек можуть зникати препарати, які люди приймають постійно: ліки від серцево-судинних захворювань і засоби гормональної терапії. Причиною може стати не лише знищення запасів, а й надмірний попит — якщо серед населення виникнуть панічні настрої, з полиць насамперед вимиватимуть ліки від хронічних хвороб.

Зокрема, в соцмережах з'явилися повідомлення, що подекуди складно знайти «Еутирокс» і «L-Тироксин», які призначають при захворюваннях щитоподібної залози. Це торговельні назви препаратів з однаковою діючою речовиною — левотироксином натрію, синтетичним аналогом гормону тироксину. Такі ліки пацієнти зазвичай приймають щодня і тривалий час, часто — пожиттєво. За словами Комаріди, цих препаратів в окремих аптеках справді стало менше, проте говорити про дефіцит зарано: вони є на складах, а аналоги виробляють і українські компанії.

Чи варто купувати ліки про запас

Олександр Комаріда радить сформувати запас на строк до трьох місяців лише людям, які через хронічні захворювання постійно приймають призначені лікарем препарати. Купувати про запас інші медикаменти або скуповувати більше, ніж потрібно для лікування, він не рекомендує.

Програма «Доступні ліки» вже дозволяє отримувати препарати одразу на три місяці, і фармацевтичний ринок враховує цю можливість під час планування запасів. Фармацевтка Анастасія Набі радить людям, які постійно приймають призначені препарати й хочуть купувати ліки конкретного виробника, мати одну додаткову упаковку приблизно на місяць — не стільки через загрозу дефіциту, скільки через можливе зростання цін.

Що робити пацієнтам із хронічними хворобами

Якщо ви постійно приймаєте ліки від серцево-судинних захворювань, гормональної терапії чи інших хронічних станів, варто подбати про запас на два-три місяці. Найпростіше зробити це через програму «Доступні ліки»: електронний або паперовий рецепт від сімейного лікаря дозволяє отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою в аптеці, яка бере участь у програмі. Перелік таких аптек публікує Національна служба здоров'я України. Не скуповуйте про запас препарати, яких не потребуєте, — це лише створює штучний дефіцит для інших пацієнтів.

В Україні також формують державний запас рідкісних і дороговартісних препаратів, необхідних для порятунку життя. Як повідомив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов, із міркувань безпеки такі ліки зберігають невеликими партіями у різних місцях, а наприкінці серпня уряд спростив умови зберігання лікарських засобів на час воєнного стану, дозволивши фармкомпаніям розосереджувати запаси між кількома складами. Великі міжнародні виробники, за його словами, мають запаси ліків на складах у Європі, що дозволить швидко поповнити запаси в Україні.

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