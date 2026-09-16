После серии российских ударов по фармацевтическим складам в аптеках Украины вырос спрос на лекарства, а некоторые препараты начали временно исчезать. Общего дефицита пока нет, но запасов части позиций осталось лишь на две-три недели.

Бесплатные лекарства для военных и регулярное лечение хронических болезней одинаково зависят от бесперебойной работы аптечной логистики. После серии российских ударов по фармацевтическим складам в аптеках Украины вырос спрос, и некоторые препараты начали временно исчезать с полок.

Как выяснил ZAXID.NET, общего дефицита лекарств в Украине сейчас нет. В то же время из-за перестройки логистики возможны временные перебои с отдельными позициями, а запасов некоторых препаратов, по данным Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), осталось лишь на две-три недели.

Какие фармацевтические склады атаковали россияне

Серия атак на фармацевтическую логистику началась еще в августе — тогда россияне несколько раз ударили по гуманитарному складу ВОЗ в Днепре, где хранились медицинские материалы для прифронтовых больниц. 3 сентября на Киевщине были повреждены склады «Биокона», Teva и ВОЗ: наибольшие разрушения понес комплекс «Биокон» с двумя складами общей площадью около 45 тысяч квадратных метров, где хранились преимущественно импортные препараты. Удар уничтожил товаров на 15 млрд гривен.

Кроме того, в августе-сентябре враг уничтожил склад лекарственных средств сети «Аптека Доброго Дня», 8 сентября повторно ударил по ранее разрушенному складу «Оптима-Фарм» в Киеве, 12–13 сентября повредил комплекс Universal Logistic в Бориспольском районе, а 14 сентября атаковал склад фармдистрибьютора «БаДМ» в Одессе.

Есть ли дефицит лекарств: что говорят эксперты

Глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида заверил, что глобального дефицита лекарств в Украине быть не должно. По его словам, отрасль еще в 2022 году научилась работать в условиях войны, поэтому сейчас главное — перераспределить имеющиеся запасы и перестроить маршруты поставок.

«Почти все лекарственные средства или их аналоги есть у других дистрибьюторов и аптечных сетей. Нужно буквально немного времени, чтобы перестроить логистику и по-другому довезти эти препараты», — отметил он. В то же время АПАУ уже фиксирует последствия ударов: аптеки сообщают о дефектуре — временном отсутствии отдельных препаратов у поставщиков, в частности лекарств из программы «Доступные лекарства». Часть поставщиков пока не может назвать точных сроков полного восстановления поставок.

Что происходит в аптеках

Об ухудшении ситуации рассказала фармацевт одной из аптек Львова Анастасия Наби. По ее словам, еще на прошлой неделе большинство препаратов было в наличии, однако по состоянию на 15 сентября отдельные позиции уже сложнее заказать. Больше всего проблем с наличием препаратов — в Киеве: львовская аптека отправляет туда лекарства «Новой почтой», и в последнее время значительная часть таких заказов направляется именно в столицу.

Чаще всего заказывают «Эутирокс» и детское питание, что создает дополнительную нагрузку на запасы аптек в других регионах. По словам фармацевта, со складов в аптеки поступает значительно больше товара, чем обычно: дистрибьюторы, вероятно, рассредоточивают запасы, чтобы в случае новых атак избежать одновременного уничтожения большого количества препаратов.

Какие препараты могут исчезнуть первыми

По словам Александра Комариды, быстрее всего из аптек могут исчезать препараты, которые люди принимают постоянно: лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний и средства гормональной терапии. Причиной может стать не только уничтожение запасов, но и чрезмерный спрос — если среди населения возникнут панические настроения, с полок в первую очередь будут вымывать лекарства от хронических болезней.

В частности, в соцсетях появились сообщения, что местами сложно найти «Эутирокс» и «L-Тироксин», которые назначают при заболеваниях щитовидной железы. Это торговые названия препаратов с одинаковым действующим веществом — левотироксином натрия, синтетическим аналогом гормона тироксина. Такие лекарства пациенты обычно принимают ежедневно и длительное время, часто — пожизненно. По словам Комариды, этих препаратов в отдельных аптеках действительно стало меньше, однако говорить о дефиците рано: они есть на складах, а аналоги производят и украинские компании.

Стоит ли покупать лекарства впрок

Александр Комарида советует сформировать запас на срок до трех месяцев только людям, которые из-за хронических заболеваний постоянно принимают назначенные врачом препараты. Покупать впрок другие медикаменты или скупать больше, чем нужно для лечения, он не рекомендует.

Программа «Доступные лекарства» уже позволяет получать препараты сразу на три месяца, и фармацевтический рынок учитывает эту возможность при планировании запасов. Фармацевт Анастасия Наби советует людям, которые постоянно принимают назначенные препараты и хотят покупать лекарства конкретного производителя, иметь одну дополнительную упаковку примерно на месяц — не столько из-за угрозы дефицита, сколько из-за возможного роста цен.

Что делать пациентам с хроническими болезнями

Если вы постоянно принимаете лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, гормональной терапии или других хронических состояний, стоит позаботиться о запасе на два-три месяца. Проще всего сделать это через программу «Доступные лекарства»: электронный или бумажный рецепт от семейного врача позволяет получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой в аптеке, участвующей в программе. Перечень таких аптек публикует Национальная служба здоровья Украины. Не скупайте впрок препараты, которые вам не нужны, — это лишь создает искусственный дефицит для других пациентов.

В Украине также формируют государственный запас редких и дорогостоящих препаратов, необходимых для спасения жизни. Как сообщил директор Государственного экспертного центра МОЗ Эдем Адаманов, из соображений безопасности такие лекарства хранят небольшими партиями в разных местах, а в конце августа правительство упростило условия хранения лекарственных средств на время военного положения, позволив фармкомпаниям рассредоточивать запасы между несколькими складами. Крупные международные производители, по его словам, имеют запасы лекарств на складах в Европе, что позволит быстро пополнить запасы в Украине.

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