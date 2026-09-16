В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 33 лет страхового стажа. Если его не хватает, выплаты отложат до 63 или 65 лет. В Пенсионном фонде объяснили, как проверить и подтвердить стаж.

Пенсия в Украине зависит от стажа — и именно его нехватка чаще всего откладывает выход на заслуженный отдых. В 2026 году, чтобы получить пенсию по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Тем, кому не хватает нескольких лет, придется либо доработать, либо ждать 63 или 65 лет.

Сколько стажа нужно в 2026 году

Требования к стажу растут каждый год. В 2026 году для пенсии в 60 лет нужно 33 года стажа, в 2027-м — уже 34 года, а с 2028 года — 35 лет. Если в 60 лет стажа не хватает, можно оформить пенсию в 63 года при наличии не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — при наличии хотя бы 15 лет.

Отдельная ситуация — когда до необходимого стажа не хватает лишь нескольких месяцев. Тогда не обязательно ждать 63 лет: человек может продолжить работать, набрать нужный стаж и уже после этого обратиться за пенсией.

Как проверить засчитанный стаж

Ждать пенсионного возраста, чтобы узнать о своем стаже, не нужно. В личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ можно посмотреть данные о страховом стаже, заработной плате, трудовой деятельности и уплате взносов. После оцифровки трудовой книжки соответствующие сведения доступны в электронном виде.

Если бумажную трудовую книжку не успели оцифровать до 10 июня 2026 года, уже накопленный стаж не теряется. ПФУ продолжает принимать отсканированные документы для формирования электронных трудовых книжек. Периоды работы до 2004 года подтверждают трудовой книжкой, архивными справками и другими документами.

Каждый ли месяц работы засчитывается

Страховой стаж не всегда равен фактической продолжительности работы. Чтобы месяц полностью засчитали, за него должен быть уплачен страховой взнос не меньше минимального. Если взнос был меньше и доплаты нет, период могут засчитать пропорционально.

Как «докупить» недостающий стаж

Если стажа не хватает, один из вариантов — добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Договор можно заключить через портал ПФУ и платить добровольные взносы. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, поэтому минимальный страховой взнос — 1902,34 грн в месяц (22% от минималки).

Добровольные взносы за текущий период и оплата за прошлые годы — это разные механизмы. За пропущенные периоды после 1 января 2004 года, когда человек не был застрахован, предусмотрена единовременная уплата ЕСВ. За один такой месяц придется заплатить 3804,68 грн (двойной минимальный взнос), за полный год — 45 656,16 грн, а за пять лет — 228 280,80 грн.

Что делать, чтобы не потерять выплаты

Проверьте стаж в личном кабинете на портале ПФУ.

Сверьте данные с трудовой книжкой; при необходимости подайте отсканированные копии и архивные справки.

Если стажа не хватает — оцените, выгоднее доработать или «докупить» периоды.

Перед оплатой за прошлые годы уточните в ПФУ, засчитается ли конкретный период.

Прежде чем платить десятки тысяч гривен, стоит взвесить: доплата прежде всего дает право на выплату, но не гарантирует ее высокого размера. Итоговая сумма зависит и от продолжительности стажа, и от официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы.

Отсрочка пенсии может ее увеличить

Если человек уже имеет необходимый стаж и получил право на пенсию, он может не оформлять ее сразу, а продолжить работать. Тогда основной размер будущей пенсии растет: если отложить назначение до 60 месяцев — на 0,5% за каждый полный месяц стажа. За год отсрочки будет +6%, за два года — +12%, за пять лет — +30%. Свыше 60 месяцев действует коэффициент 0,75% за месяц: шесть лет отсрочки дают +54%.

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