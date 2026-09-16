Молоко, сыр, сливочное масло и другая молочная продукция могут подорожать на 5–10% до конца года, предупреждают в Ассоциации производителей молока.

Цены в Украине продолжают расти, и на этот раз дорожает продуктовая корзина. Молоко, сыр и сливочное масло могут прибавить в цене 5–10% до конца 2026 года, предупреждают в Ассоциации производителей молока. Главная причина — сезонное сокращение производства сырого молока при стабильном спросе переработчиков.

Прогноз по молочному сегменту обнародовала Ассоциация производителей молока. По ее оценке, до конца года молоко, сметана, сливочное масло, сыр и другая продукция этой группы могут подорожать примерно на 5–10%.

Сколько уже стоит молоко и к чему готовиться

Давление на цены заметно уже на уровне закупок. По состоянию на 9 сентября средняя закупочная стоимость молока трех сортов составляла 15,10 гривны за килограмм без НДС — за месяц она выросла на 75 копеек.

В Ассоциации производителей молока допускают, что до конца года закупочная цена крупных партий молока сорта «экстра» может достичь 17–17,50 гривны за килограмм без НДС. Среди факторов там называют экспортный спрос, валютный курс и отсутствие значительных запасов сливочного масла и сухого молока.

Что происходит с ценами в магазинах

Закупочная цена сырья — не то же самое, что ценник в магазине. К ней добавляются расходы на переработку, упаковку, транспортировку, хранение и наценка продавца, поэтому розничные цены подтягиваются с опозданием.

Уже сейчас молоко в супермаркетах дорожает. По данным аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, которого цитирует РБК-Украина, 900 мл молока продают по 64–84 гривны, а кисломолочный сыр — по 241 гривне за килограмм.

В молочном сегменте аналитик также прогнозирует постепенное ценовое давление в пределах 5–10%. «Осенью сезонно сокращается производство молока-сырья, а спрос на продукцию со стороны переработки остается стабильным», — поясняет Гопка.

Чего ждать покупателям

Резкого скачка цен аналитики не обещают. В сентябре–октябре подорожание молочной продукции может стать заметнее для потребителя, однако это будет скорее постепенное движение ценников, а не одномоментный рост.

Главный фактор — сезонное сокращение надоев: осенью коровы дают меньше молока, тогда как перерабатывающие заводы работают в привычном режиме. Дополнительно на цену давят экспортные поставки и курс гривны, поэтому сэкономить на «молочной полке» этой осенью будет сложнее.

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