Департамент административных услуг и потребительского рынка Харькова обнародовал свежий анализ цен: с июля сахар, крупы и макароны заметно подорожали, а куриные яйца прибавили четверть стоимости.

Денежная помощь для ВПЛ на Харьковщине — не единственное изменение для жителей региона: в торговой сети Харькова с июля стабильно дорожают сахар и крупы. Свежий мониторинг цен показал, что больше всего подорожал именно сахар.

Данные обнародовал Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета, который проанализировал стоимость отдельных групп продуктов питания в местных магазинах. Как сообщает Первый Свободный со ссылкой на официальные данные, рост зафиксирован по сравнению с июльским уровнем.

Что подорожало больше всего

Ощутимее всего выросла цена на сахар — сразу на 15%. На втором месте оказались рис и пшено, которые прибавили по 13% стоимости. Манка подорожала на 6%, гречка — на 5%, а макаронные изделия — на 4%.

В то же время существенных изменений не зафиксировали в стоимости подсолнечного масла, соли и пшеничной муки — их цены остались практически на прежнем уровне.

Сколько стоят продукты по состоянию на 16 сентября

По данным городского департамента, средние цены в магазинах Харькова сейчас такие: гречневая крупа — 87,75 грн за килограмм, рис длиннозерный — 63,05 грн/кг, рис круглозерный — 67,10 грн/кг, пшено — 68,75 грн/кг.

Манная крупа стоит 34,20 грн за упаковку 0,8 кг, сахар — 33,45 грн/кг, каменная соль — 20,55 грн/кг, пшеничная мука — 31,50 грн/кг, а макаронные изделия (рожки) — 37,80 грн/кг. Бутылка подсолнечного масла объемом 850 мл обойдется в среднем в 98,6 грн.

Отдельно подорожали куриные яйца: по сравнению с июлем их цена выросла примерно на 25%. Сейчас упаковка из десяти штук стоит от 75 до 95 грн в зависимости от категории и магазина.

Как отслеживать цены и где покупать дешевле

Официальный мониторинг городского департамента публикуют регулярно, поэтому харьковчане могут сверять средние цены перед походом в магазин. Разница между сетями может достигать нескольких гривен на килограмме, поэтому выгодно сравнивать ценники в супермаркетах и на рынках в своем районе.

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