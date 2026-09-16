Детей погибших и пропавших без вести украинских военных приглашают на бесплатный восстановительный ретрит в Польше. Об этом сообщает VETERAN.COM.UA со ссылкой на Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.
Программа продлится 18 дней и реализуется в рамках проекта Rotary International «Здоровье детей Украины». Она направлена на психологическую разгрузку и оздоровление детей, а сопровождать несовершеннолетних будут педагоги, психологи и врач.
Участниками могут стать дети в возрасте от 7 до 11 лет, чьи родители погибли или пропали без вести в результате российско-украинской войны после 1 января 2024 года.
Каковы условия участия
Для регистрации нужно соответствовать нескольким требованиям:
- наличие у ребенка загранпаспорта;
- документы, подтверждающие гибель или пропажу без вести одного из родителей;
- участие в программе возможно только один раз;
- родители ребенка должны состоять в официальном браке.
Где будет проходить ретрит
Заезды состоятся за пределами Украины — в селе Белый Дунаец Малопольского воеводства Республики Польша. Это тихое место в горном регионе Подгалье, в десяти километрах от курорта Закопане.
Организаторы запланировали три заезда до конца 2026 года: с 4 по 21 октября, с 3 по 20 ноября и с 30 ноября по 17 декабря.
Как принять участие
Желающим нужно заполнить регистрационную форму и ждать звонка от организаторов с дополнительной информацией.