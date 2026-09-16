Правительство передало в парламент проект госбюджета на 2027 год: минималку повысят на 10,4%, прожиточный минимум — почти на 11%, а минимальная пенсия для людей с инвалидностью вырастет до 2878 гривен.

Пенсии в Украине вырастут уже со следующего года — Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. В документе минимальную зарплату повышают на 10,4%, прожиточный минимум — почти на 11%, а минимальную пенсию для людей с инвалидностью — до 2878 гривен.

Проект обнародовала "Экономическая правда", которая ознакомилась с документом, сообщает Finteco. Это уже пятая бюджетная кампания, которую власть проводит во время полномасштабной войны. Главная проблема в том, что четкого плана, где именно брать деньги на армию и на покрытие "гражданских" дыр, документ не дает.

Основные цифры госбюджета

Максимальная пенсия вырастет до 28 780 гривен. Расчеты бюджета базируются на ожидании роста ВВП лишь на 1,3%, инфляции на уровне 8% и курсе 48,3 гривны за доллар в конце 2027 года.

Доходы госбюджета запланированы на уровне 5,648 триллиона гривен, из которых 2,493 триллиона — внешняя помощь. Расходы составят 7,271 триллиона, а дефицит — 1,623 триллиона гривен.

Главная причина такого разрыва — налоги уже не покрывают даже оборонные расходы. За восемь месяцев 2026 года Украина потратила на армию 42 миллиарда долларов, а собрала в бюджет лишь 39 миллиардов.

Сколько денег пойдет на оборону

На сектор безопасности в 2027 году запланировано 4,885 триллиона гривен — это 43,8% всего ВВП. Министерство обороны отдельно получит 3,762 триллиона, из которых 1,592 триллиона пойдут на денежное обеспечение бойцов.

С учетом нынешнего дефицита финансирования реальный прирост средств на выплаты военным составит лишь около 80 миллиардов гривен, поэтому проблема нехватки денег на армию, скорее всего, повторится и в следующем году. Показательно, что на ГУР, СБУ и Госпогранслужбу заложено меньше, чем эти ведомства фактически потратили в прошлом году.

Социальная сфера, образование и медицина

Министерство социальной политики получит 540,3 миллиарда гривен — на 15,5% больше, чем в этом году. Львиную долю этих средств — 292,8 миллиарда — съедят трансферты на спецпенсии. В то же время правительство планирует ограничить выплаты "чернобыльцам" и сократить сверхбольшие пенсии.

Бюджет образования вырастет на 21,6% из-за повышения зарплат учителям на 65%, а медицинский — на 14% благодаря аналогичным шагам в отношении врачей и медсестер. Бизнесу пообещали две новые программы поддержки на общую сумму 68 миллиардов гривен, которые профинансируют за счет возможного повышения НДС до 21% — хотя окончательного решения по этому налогу еще не приняли.

Что изменится для украинцев

Повышение минимальной зарплаты на 10,4% и прожиточного минимума почти на 11% коснется всех, кто получает "минималку" или выплаты, привязанные к прожиточному минимуму. Минимальная пенсия для людей с инвалидностью вырастет до 2878 гривен, а максимальная — до 28 780 гривен.

Важно, что это пока проект. Окончательно документ должна утвердить Верховная Рада, поэтому во время рассмотрения в комитетах и сессионном зале цифры могут измениться.

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