Журналисты прошлись по херсонскому рынку и зафиксировали актуальные цены на сезонные овощи и фрукты по состоянию на середину сентября, сравнив предложения разных продавцов.

Несмотря на полное обесточивание Херсона и периодические перебои с товарами в магазинах, на городском рынке достаточно сезонных овощей и фруктов. Журналисты прошлись по торговым рядам и зафиксировали актуальные цены по состоянию на середину сентября. Как сообщает херсонское издание «Гривна», выбор сезонной продукции довольно большой, поэтому покупатели могут сравнить цены у разных продавцов. Самыми дорогими традиционно оказались чеснок и перец чили, а самыми доступными — картофель, свёкла, капуста и лук.

Цены на фрукты на рынке в Херсоне

За килограмм фруктов херсонцам придётся заплатить от 30 до 100 гривен. Самые дешёвые позиции — сливы и дыни, которые продают по 30 грн/кг. Яблоки стоят 50 грн/кг, а виноград в зависимости от сорта и качества — 50–70 грн/кг. Самыми дорогими среди фруктов оказались апельсины: за килограмм цитрусовых просят 100 гривен. То есть за три килограмма апельсинов придётся отдать столько же, сколько за десять килограммов картофеля или свёклы.

Сколько стоят овощи

Овощной набор на херсонском рынке стартует от 24–25 грн/кг. Лук стоит 24 грн/кг, а капуста, картофель и свёкла — по 25 грн/кг. Морковь продаётся по 30 грн/кг, огурцы — по 40 грн/кг, а сладкий перец — по 45–65 грн/кг в зависимости от продавца.

Дороже обойдутся такие позиции: помидоры — 50 грн/кг, цветная капуста и баклажаны — по 60 грн/кг. Абсолютными рекордсменами по стоимости стали чеснок — 150 грн/кг и перец чили — 130 грн/кг. То есть килограмм чеснока стоит как шесть килограммов картофеля.

Сколько стоит зелень

Отдельно на рынке продают свежую зелень, в частности пучки зелёного лука и петрушки. Один пучок стоит около 20 гривен. В издании подчёркивают, что цены могут отличаться в зависимости от продавца, качества и сорта продукции. Поэтому перед покупкой стоит обойти несколько точек и сравнить предложения.