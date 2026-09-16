Из-за нехватки складских помещений сеть "Сильпо" начала хранить товары прямо в торговых залах Киева — между рядами выставляют паллеты с бакалеей, напитками и даже молочной продукцией.

Продукты для киевлян — тема, которая снова обострилась. Сеть супермаркетов "Сильпо" из-за нехватки складских помещений начала хранить товары прямо в торговых залах: паллеты выставляют между рядами, на свободных площадках и у входов в залы.

Как сообщает Информатор, новшество ввели еще с середины лета, но массово заметили его киевляне лишь недавно — когда количество таких паллет выросло и администрациям магазинов стало трудно маскировать их под маркетинговые акции.

Еще в июле и начале августа товары, выложенные паллетами или аккуратными горками посреди торговых залов, удавалось выдать за "маркетинговые приемы": на них цепляли распечатанные, часто на обычной бумаге, ценники без каких-либо скидок. Теперь скрывать проблему нехватки места для хранения становится все труднее.

Ситуацию задокументировал корреспондент Информатора в магазинах на Контрактовой площади и в ТРЦ Dream Yellow. Чаще всего в залах складывают товары бакалейной группы, пиво, воду и соки — все, что имеет большие объемы и что можно вывезти одной тележкой. Местами между рядами выставляют даже ящики с молочной продукцией, у которой сравнительно небольшой срок хранения.

Что говорят сотрудники и покупатели

"Это вы еще не видели, что происходит на рампе и в технической зоне приемки товаров. Там у нас вообще базар-вокзал. А что еще нам делать — все магазины, даже самые фешенебельные, те, что в больших ТРЦ, обязали хранить свои товары таким образом, потому что нет мощностей на складах", — пояснила администратор одного из магазинов на Левобережье столицы.

Для прохода покупателей между рядами часто остается лишь узкий проход — в нем сложно разойтись двум людям с корзинами, не говоря уже о тележках. Часть киевлян относится к этому с пониманием. "Я все понимаю, у многих сетей сейчас проблемы. Лишь бы были продукты в магазине, а уже как они уложены и где именно — это дело самой сети", — говорит покупатель Олег из маркета на Харьковском шоссе.

Это не первая проблема с ассортиментом в столичных магазинах. На днях Информатор писал, что в Киеве с полок заметно сократился ассортимент напитков компании Coca-Cola Beverages Ukraine — вероятно, из-за перебоев с поставками после российской атаки на завод в Великой Димерке возле Киева. Речь прежде всего о Coca-Cola, Fanta, Sprite, тониках Schweppes, соках RICH и некоторых энергетиках. Ранее в одном из "Сильпо" покупатели также заметили на полках товары с маркировкой "Не для продажи, закуплено для ВСУ" — как оказалось, перепутал поставщик.

Ранее Politeka сообщала, обстрелы складов в Киеве: продукты могут подорожать до 15% — пострадали АТБ, "Сильпо" и "Фора".