С 1 сентября 2026 года для педагогов начала действовать новая система оплаты труда. В МОН объяснили, как теперь будут рассчитывать должностные оклады и какие доплаты и надбавки сохранятся.

Надбавки и доплаты для учителей с 1 сентября 2026 года рассчитывают по новой системе оплаты труда. В Министерстве образования и науки объяснили, как теперь будут формировать должностной оклад педагогов и какие выплаты сохранятся, пишет «Вчися.Медіа».

Новая система охватывает педагогических и научно-педагогических работников заведений общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Для школ и учреждений, финансируемых из государственного бюджета или получающих образовательную субвенцию, переход на новые условия является обязательным.

Коммунальным заведениям, которые содержатся из местных бюджетов, правительство рекомендовало перейти на новую систему с 1 сентября. Решение принимает учредитель, который должен предусмотреть расходы в местном бюджете. Если заведение пока не перешло, зарплату считают по старой Единой тарифной сетке с учетом повышения окладов с 1 января 2026 года.

Как будут рассчитывать зарплату

Основой зарплаты остается должностной оклад, который определяют в зависимости от должности и установленного правительством коэффициента. К нему добавляют повышения, надбавки и доплаты, поэтому у двух работников на одинаковой должности сумма может отличаться — на нее влияют квалификация, стаж, нагрузка и дополнительная работа.

Важно: повышение с 1 сентября — это не отдельная надбавка в 20%. Меняется сам должностной оклад, поэтому увеличивается база для расчета всех выплат, которые от него зависят.

По данным МОН, после перехода на новую систему зарплата учителей школ составит от 16,6 до 37 тысяч гривен начисленными, или примерно от 12,8 до 28,5 тысячи гривен после уплаты налогов. Конкретная сумма зависит от должности и других составляющих.

Какие доплаты и надбавки сохранятся

Доплата за неблагоприятные условия труда в размере 2 600 гривен для педагогов, которые переходят на новую систему, не исчезает — ее включают в должностной оклад. То есть сумма становится частью гарантированной составляющей зарплаты, а выплаты, рассчитываемые от оклада, будут определять уже с ее учетом.

Отдельная доплата 2 600 гривен за счет государственной субвенции сохраняется для учителей школ, которые работают очно на прифронтовых территориях. По решению местной власти такую же выплату могут устанавливать и для педагогов других учебных заведений на этих территориях.

Надбавка за престижность педагогического труда тоже сохраняется. Для учителей заведений общего среднего образования она составляет от 20% до 30% должностного оклада, для работников инклюзивно-ресурсных центров — от 25% до 30%, для педагогов других заведений — от 5% до 30%. Конкретный размер определяет руководитель заведения в зависимости от финансовых возможностей.

Может ли зарплата уменьшиться

В МОН подчеркивают, что новые условия должны обеспечить увеличение гарантированной зарплаты педагогов. Кроме того, правительство предусмотрело механизм защиты: если после перехода зарплата работника без учета премий окажется меньше, чем по предыдущим условиям, ему будут выплачивать разницу между старым и новым размером.

Ранее Politeka сообщала, зарплаты учителей в Киевской области: кому повысят оклады на 4000 гривен.