Мобилизация студента, находящегося в академическом отпуске, стала предметом многочисленных споров. В МОН и ТЦК объяснили, сохраняет ли такой соискатель образования право на отсрочку от призыва.

Мобилизация в Украине и студенческие отсрочки снова оказались в центре внимания — теперь из-за академического отпуска, который многие воспринимают как гарантию защиты от призыва. Как сообщают Факты ICTV со ссылкой на разъяснения Министерства образования и науки и позицию территориальных центров комплектования, на период академического отпуска лицо фактически теряет право на отсрочку от мобилизации.

Академический отпуск — это временное прекращение образовательного процесса, сопровождаемое приостановлением действия прав и обязанностей соискателя образования, включая выполнение его индивидуального учебного плана. Сведения об отпуске обязательно фиксируются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО), что предусмотрено статьёй 46 закона «О высшем образовании».

Что говорит закон о мобилизации студентов

Часть 3 статьи 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет, что не подлежат призыву соискатели профессионального, профессионально-технического, специального среднего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме. Ключевое слово здесь — «обучаются», а академический отпуск является перерывом в обучении. Поэтому юристы Бесплатной правовой помощи (БПД) подчёркивают, что во время такого перерыва человек фактически не является студентом и может быть призван, если у него нет других законных оснований для отсрочки.

Важный нюанс: справка о соискателе образования, сформированная в ФЕДЕБО, сейчас не содержит информации о наличии или отсутствии академического отпуска. Поэтому однозначного ответа в документах нет, и всё будет зависеть от того, увидит ли ТЦК в этой справке подтверждение фактического обучения.

Академический отпуск по состоянию здоровья

Если академический отпуск связан с состоянием здоровья, студент может получить другую форму отсрочки — по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) на 6–12 месяцев. Это отдельный механизм, не зависящий от студенческой отсрочки по обучению.

Что происходит после мобилизации

Если студента всё же призовут на службу, он имеет право продлить академический отпуск уже в связи с прохождением военной службы. А участники боевых действий после такого отпуска гарантированно восстанавливаются на места государственного (регионального) заказа.

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