Мобілізація студента, який перебуває в академічній відпустці, стала предметом численних суперечок. У МОН та ТЦК пояснили, чи зберігає такий здобувач освіти право на відстрочку від призову.

Мобілізація в Україні та студентські відстрочки знову опинились у центрі уваги — цього разу через академвідпустку, яку багато хто сприймає як гарантію захисту від призову. Як повідомляють Факти ICTV із посиланням на роз'яснення Міністерства освіти і науки та позицію територіальних центрів комплектування, на період академвідпустки особа фактично втрачає право на відстрочку від мобілізації.

Академічна відпустка — це тимчасове припинення освітнього процесу, яке супроводжується зупиненням дії прав і обов'язків здобувача освіти, включно з виконанням індивідуального навчального плану. Відповідні відомості обов'язково фіксують у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), передбачено статтею 46 закону «Про вищу освіту».

Що каже закон про мобілізацію студентів

Частина 3 статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що не підлягають призову здобувачі професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Ключове слово тут — «навчаються», а академвідпустка є перервою в навчанні. Тому юристи Безоплатної правової допомоги (БПД) наголошують: під час такої перерви людина фактично не є студентом і може бути призвана, якщо в неї немає інших законних підстав для відстрочки.

Важливий нюанс: довідка про здобувача освіти, сформована в ЄДЕБО, наразі не містить інформації про наявність чи відсутність академвідпустки. Тому однозначної відповіді в документах немає, і все залежатиме від того, чи побачить ТЦК у цій довідці підтвердження фактичного навчання.

Академвідпустка за станом здоров'я

Якщо академвідпустка пов'язана зі станом здоров'я, студент може отримати іншу форму відстрочки — за висновком військо-лікарської комісії (ВЛК) на 6–12 місяців. Це окремий механізм, який не залежить від студентської відстрочки за навчанням.

Що відбувається після мобілізації

Якщо особу все ж призвуть на службу, вона має право продовжити свою академвідпустку вже у зв'язку з проходженням військової служби. А учасниці бойових дій після такої відпустки гарантовано поновлюються на місце державного (регіонального) замовлення.

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