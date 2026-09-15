Доплати вчителям в Україні з 1 вересня 2026 року змінилися: мінімальна надбавка за престижність тепер становить 20% посадового окладу, а верхня межа, яку може встановити громада, — 30%. Додатково 2 600 гривень за несприятливі умови праці включили прямо в оклад.

Надбавки і доплати для вчителів в Україні змінилися з 1 вересня — у Міністерстві освіти і науки пояснили, скільки тепер отримуватимуть педагоги та від чого залежить кінцева сума.

Як повідомляє Освіта.UA, про нові правила оплати праці розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко, коментуючи зміни, які уряд запровадив з 1 вересня 2026 року. За його словами, мінімальний розмір надбавки за престижність для вчителів тепер встановлено на рівні 20% посадового окладу.

Верхня межа цієї доплати вчителям, яку виплачує місцева влада, залишається на рівні 30%. Як пояснив міністр, конкретний розмір визначатиме засновник закладу: «Саме від рішення громади залежить, отримає вчитель 20% чи 30%».

Окрема зміна стосується доплати у 2 600 гривень за несприятливі умови праці. З 1 вересня цю суму включили безпосередньо в посадовий оклад, а не виплачують окремим рядком. «Оскільки надбавки рахуються від окладу, ця сума тепер працює на всю зарплату», — підкреслив Андрій Бутенко.

Ще одну доплату у 2 600 гривень за рахунок субвенції з держбюджету збережено для педагогів шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. Органи місцевого самоврядування також можуть встановити таку саму виплату для інших педагогічних працівників, що працюють очно на прифронтових територіях.

Від чого залежить розмір доплати вчителю

Підсумкова сума доплати вчителям за престижність визначається рішенням засновника закладу освіти. Педагог може отримати як мінімальні 20%, так і максимальні 30% посадового окладу — тому варто уточнити в адміністрації школи, який саме відсоток затвердила місцева громада.

Додатково на загальну суму зарплати впливає включена в оклад доплата 2 600 гривень за несприятливі умови праці, а для вчителів прифронтових шкіл, що працюють очно, збережено ще 2 600 гривень державної субвенції.

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