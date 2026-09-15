Тернопільський окружний адмінсуд визнав наказ про призов протиправним: чоловіка мобілізували, а ВЛК він пройшов лише наступного дня — тож висновку про придатність на момент призову ще не було.

Військовослужбовці у Тернопільській області опиняються в центрі судових суперечок, коли рішення про призов ухвалюють без належного медичного огляду. Тепер суд роз'яснив, чи законно мобілізували чоловіка, який пройшов ВЛК лише наступного дня після наказу про призов.

Як повідомляє видання ТЕ News із посиланням на Тернопільський окружний адміністративний суд, справа стосується чоловіка, якого призвали на військову службу наказом від 14 листопада 2025 року. Позов він подав, бо вважав рішення порушенням процедури.

Що сталося на блокпосту

Як записано у матеріалах справи, чоловік перебував на військовому обліку, а свої облікові дані уточнив ще 3 липня 2021 року. Він їхав власним автомобілем маршрутом Дунаївці — Тернопіль разом із дружиною та двома малолітніми дітьми.

На блокпосту автомобіль зупинили для перевірки військово-облікових документів. Після цього чоловікові вручили направлення на військово-лікарську комісію, а згодом оголосили наказ про призов на військову службу.

Суть порушення: висновку ВЛК ще не було

Ключовий момент справи — хронологія. Наказ про призов чоловіка датований 14 листопада 2025 року. Однак саму ВЛК він пройшов лише 15 листопада — тобто наступного дня.

Отже на момент прийняття рішення про призов висновку про придатність або непридатність до служби ще не було. Суд наголосив, що це пряме порушення порядку: чоловіка направили служити, не дочекавшись медичного висновку про стан здоров'я.

Як вирішив суд

Суд дослідив матеріали та визнав наказ про призов на військову службу протиправним і скасував його. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку, але воно вже демонструє, що ТЦК зобов'язаний дотримуватися послідовності: спершу медичний огляд, далі — рішення про призов.

Що це означає для військовозобов'язаних

Практика судів показує: якщо наказ про призов ухвалено до того, як людина пройшла ВЛК й отримала відповідний висновок, такий наказ можна оскаржити. Придатність до служби має бути підтверджена документом військово-лікарської комісії водночас із ухваленням рішення.

Для захисту прав важливо не зволікати: подати адміністративний позов про визнання наказом нечинним можна у встановлені законодавством строки. У подібних справах суди дедалі частіше стають на бік громадянина, якщо процедуру призову було порушено.