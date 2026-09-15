Пенсійний фонд України пояснив, хто має право на зимову виплату в розмірі 19 400 гривень і як її оформити. Йдеться про цільову допомогу для окремих категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Доплата пенсіонерам в Україні у 19 400 гривень передбачена на зимовий період — Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплату та куди подавати заяву.

Йдеться про цільову допомогу, яка призначається окремим категоріям громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Право на отримання коштів мають особи, які проживають на територіях із підтвердженим рівнем радіоактивного забруднення, а також громадяни зі спеціальними статусами, передбаченими «чорнобильськими» програмами. Про це йшлося в повідомленні Пенсійного фонду, яке цитує видання «Перший бізнесовий».

Для кожної категорії отримувачів діють окремі умови, однак базовою вимогою лишається наявність документів, які підтверджують право на компенсацію. Якщо інформація про статус уже міститься в державних реєстрах, виплату можуть призначити автоматично — без додаткових звернень.

Як оформити виплату

Заяву можна подати двома способами: особисто до територіального сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн — через електронний кабінет на вебпорталі ПФУ.

Спочатку перевірте власний профіль в електронному кабінеті, щоб з'ясувати, чи маєте ви право на допомогу саме цього року.

Якщо статус не «підтягнувся» з реєстрів, підготуйте документи, що підтверджують право на компенсацію: посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи та довідку про проживання на радіоактивно забрудненій території.

Подайте заяву з копіями документів до сервісного центру або завантажте їх в особистому кабінеті.

Після перевірки інформації допомогу включають до виплат на зимовий період.

У випадках, коли дані не оновлені або статус отримано нещодавно, заявнику потрібно подати копії відповідних документів. У ПФУ наголошують: компенсація 19 400 гривень є окремою соціальною програмою і не пов'язана з індексацією чи перерахунком пенсій.

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