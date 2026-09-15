Російські удари пошкодили вже 16 автозаправних станцій у столиці. У КМВА запевнили, що дефіциту пального для киян не буде.

Ситуація з паливом у Києві після атак на заправки лишається контрольованою — вперше офіційно про це заявили в міській владі 15 вересня. Російські удари пошкодили вже 16 автозаправних станцій у столиці, однак дефіциту пального киянам, за даними мерії, боятися не варто.

Про це в ефірі телемарафону розповів т.в.о. начальника Київської МВА Андрій Ткачов. За словами посадовця, росіяни свідомо обрали ціллю саме столичні АЗС: на момент його заяви кількість пошкоджених заправок у місті зросла до 16.

Попри таку цифру, Ткачов наголосив: загрози дефіциту палива в Києві немає. У КМВА запевняють, що паливний ринок столиці залишається стабільним, і перебоїв із постачанням не прогнозується.

Що робити мешканцям під час тривоги

Головною умовою безпеки посадовець назвав дотримання правил поведінки під час повітряних тривог. «В першу чергу наші громадяни мають витримувати заходи безпеки і перебуватив укриттях. АЗС під час тривоги мають закриватися, а всі клієнти та працівники мають евакуюватися в найближче укриття», — наголосив він.

Як діяти в разі загрози

Для водіїв це кілька простих правил: під час оголошення тривоги заправні станції зачиняють, тому не варто їхати заправлятися саме в цей момент. Ті, хто вже перебуває на АЗС, мають негайно перейти до укриття, а не лишатися біля автомобілів у приміщенні станції. Паливних запасів у місті досить, тож «заправляти про запас» і створювати ажіотаж не потрібно.

Окремо в мерії нагадали, що Київ заздалегідь почав створювати резерви продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та надзвичайних ситуацій, щоб мати можливість допомагати людям через пункти незламності.

Раніше Politeka повідомляла, у Київській області підвищили тариф на воду.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Київській області з 16 по 18 вересня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімку зміну температури в Київській області.