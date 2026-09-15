Виконком Переяславської міської ради затвердив нові тарифи на тепло від КП «Переяслав-тепло» на сезон 2026/2027. Платіжки населення через мораторій не зміняться, але для бізнесу та бюджетних установ тепло здорожчає приблизно на 15% уже з 1 жовтня.

Комунальні тарифи у Київській області продовжують переглядати — 15 вересня виконком Переяславської міської ради затвердив нові тарифи на теплову енергію від КП «Переяслав-тепло» на опалювальний сезон 2026/2027 років.

Нові розцінки почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року. Завдяки державному мораторію суми в платіжках звичайних мешканців Переяслава не зміняться, однак для бізнесу та бюджетних установ послуги здорожчають орієнтовно на 15%.

Що буде з тарифами для населення

Як пояснила заступниця міського голови Тетяна Кондратенко, економічно обґрунтовані тарифи міська влада змушена затвердити за вимогою законодавства, проте до звичайних споживачів їх не застосовуватимуть. На період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування вартість тепла для мешканців заморожена на рівні 24 лютого 2022 року.

Плановий розрахунковий тариф для населення нині становить 4769,38 грн (або 3974,48 грн/Гкал без ПДВ). Різницю між цією цифрою та реальними платіжками підприємству мають компенсувати: частково ці витрати покриватиме держава, а кошти на відшкодування різниці планують закласти у бюджеті міської громади на 2027 рік.

Скільки платитиме бізнес і бюджетники

Для інших категорій споживачів вартість теплопостачання зросте орієнтовно на 15%. Для бюджетних установ (28% від усіх споживачів громади) тариф становитиме 5239,29 грн/Гкал без ПДВ, тобто 6287 грн з урахуванням податків.

Для інших споживачів — комерційних підприємств (2% від усіх споживачів) — ціна буде 5273,79 грн/Гкал без ПДВ, або 6328 грн з ПДВ. До слова, саме населення становить переважну більшість клієнтів КП «Переяслав-тепло» — 70%.

Чому послуги дорожчають

Очільниця КП «Переяслав-тепло» Наталія Поліщук пояснила, що зростання тарифу є вимушеним кроком: суттєво підскочили ціни на електроенергію, воду та пальне, а витрати на транспортування газу за останній рік зросли втричі. Зріс і фонд заробітної плати — комунальники змушені підвищувати зарплати працівникам, аби зберегти статус критично важливого підприємства та право на бронювання фахівців.

Що це означає для мешканців

Для звичайних переяславців суми в платіжках за тепло цього сезону лишаються незмінними — на рівні, зафіксованому станом на 24 лютого 2022 року. Більше платитимуть бюджетні установи та комерційні підприємства, для яких нові тарифи запрацюють уже з 1 жовтня.

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