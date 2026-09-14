Графіки відключення світла в Київській області на тиждень цього разу охоплять кілька вулиць Переяслава — енергетики анонсували планові знеструмлення з 16 по 18 вересня.
Причиною тимчасових відключень стане підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах.
Як повідомляє Офіційний сайт Переяславської міської територіальної громади, профілактичні роботи проводить ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Які вулиці знеструмлять 16 вересня
У середу, 16 вересня, з 08:30 до 20:00 без світла перебуватимуть будинки на вулицях Гайдамацька, Зустрічна, Краєвидна, Крайня, Магістральна, Східна та Новокиївське шосе.
Це найбільший перелік у межах триденного графіка — окрім житлових будинків, під знеструмлення потрапить і один об'єкт без зазначеної вулиці.
17 та 18 вересня: де очікувати відключення
У четвер, 17 вересня, перелік повториться: з 08:30 до 20:00 без електроенергії залишаться ті самі адреси на вулицях Гайдамацька, Зустрічна, Краєвидна, Крайня, Магістральна, Східна та Новокиївському шосе.
У п'ятницю, 18 вересня, графік розшириться. Основна частина адрес відключиться з 08:30 до 20:00, а серед нових — вулиця Хмельницького Богдана (будинок 33, з 09:00 до 20:00).
Крім того, з 09:30 до 17:00 знеструмять будинки на вулицях Магдебурзького Права, Покровська, Хмельницького Богдана та провулку Хмельницького Богдана.
Енергетики нагадують: час відключення може незначно коригуватися залежно від завершення робіт на конкретній ділянці мережі.
Раніше Politeka повідомляла, світла не буде за низкою адрес: графіки відключення в Київській області на 14 вересня.