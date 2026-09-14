Рецепт соковитих тефтелів ми вже публікували — а фрикадельки по-грецьки готуються зовсім інакше: їх не тушкують у соусі, а швидко обсмажують до легкої хрусткої скоринки.
Фрикадельки — це не лише дрібні кульки для супу. У грецькій версії (кефтедес) вони перетворюються на соковиті м'ясні кульки з червоною цибулею, петрушкою, м'ятою та орегано. Усередині вони ніжні, а зовні — злегка хрусткі. Головний секрет соковитості — натерта червона цибуля прямо у фарш.
Інгредієнти для фрикадельок
Для фрикадельок:
- 1 червона цибулина, натерта;
- 500 г яловичого фаршу (або баранячого);
- 200 г свинячого фаршу (або більше яловичого);
- 2 зубчики часнику, подрібнені;
- 60 г панірувальних сухарів панко (або звичайних);
- 1 яйце;
- ¼ склянки дрібно нарізаної свіжої петрушки;
- 6 великих листків м'яти, дрібно нарізаних;
- ½ ч. ложки сушеного орегано;
- 1 ст. ложка оливкової олії;
- ¾ ч. ложки солі;
- чорний мелений перець — до смаку.
Для смаження та подачі:
- ½ склянки борошна;
- 3 ст. ложки оливкової олії;
- дрібно нарізана петрушка — для прикрашання;
- дзадзикі або грецький йогурт — для подачі.
Для дзадзикі (за бажанням): 2 невеликі огірки, натерті та віджаті; 300 г грецького йогурту; 2 ч. ложки білого винного оцту; 1 ст. ложка лимонного соку; ½ зубчика часнику, подрібненого; 1 ст. ложка оливкової олії; ½ ч. ложки солі; чорний перець.
Як приготувати фрикадельки: покроково
Натріть цибулю прямо у велику миску, додайте решту інгредієнтів для фрикадельок. Добре вимісіть фарш руками протягом кількох хвилин, поки маса не стане однорідною та гладкою.
За бажанням поставте фарш у холодильник на 1 годину — так фрикадельки буде легше скачати, і вони краще триматимуть круглу форму під час смаження.
Відміряйте столові ложки фаршу «з гіркою» і викладіть на робочу поверхню — має вийти приблизно 32–35 кульок. Скачайте їх у кульки.
Розігрійте більшу частину олії у великій сковороді на середньо-сильному вогні. Олії має вистачити, щоб покрити дно. Смажте у 2–3 заходи: злегка обваляйте фрикадельки в борошні, струсіть зайве й викладіть на сковороду. Обсмажуйте, перекочуючи, 5–6 хвилин до рівномірного золотистого кольору з усіх боків. Готові викладіть на тарілку, накрийте, щоб не охололи, і повторіть із рештою.
Альтернатива — запікання: рясно збризніть фрикадельки олією (краще оливковою) та запікайте при 180 °C близько 20 хвилин до рум'яності. Але традиційний спосіб — саме смаження, тоді кульки виходять трохи соковитішими.
Подавайте фрикадельки як закуску на мезе-тарілці з пітою та дзадзикі або як основну страву з грецьким салатом. Вони чудово заморожуються: після розігрівання залишаються такими ж соковитими.
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