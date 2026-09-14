Фрикадельки — це соковиті м'ясні кульки, які в цьому рецепті набувають грецького характеру завдяки червоній цибулі, петрушці та м'яті. Готуються вони швидко, на сковороді, без складних соусів.

Рецепт соковитих тефтелів ми вже публікували — а фрикадельки по-грецьки готуються зовсім інакше: їх не тушкують у соусі, а швидко обсмажують до легкої хрусткої скоринки.

Фрикадельки — це не лише дрібні кульки для супу. У грецькій версії (кефтедес) вони перетворюються на соковиті м'ясні кульки з червоною цибулею, петрушкою, м'ятою та орегано. Усередині вони ніжні, а зовні — злегка хрусткі. Головний секрет соковитості — натерта червона цибуля прямо у фарш.

Інгредієнти для фрикадельок

Для фрикадельок:

1 червона цибулина, натерта;

500 г яловичого фаршу (або баранячого);

200 г свинячого фаршу (або більше яловичого);

2 зубчики часнику, подрібнені;

60 г панірувальних сухарів панко (або звичайних);

1 яйце;

¼ склянки дрібно нарізаної свіжої петрушки;

6 великих листків м'яти, дрібно нарізаних;

½ ч. ложки сушеного орегано;

1 ст. ложка оливкової олії;

¾ ч. ложки солі;

чорний мелений перець — до смаку.

Для смаження та подачі:

½ склянки борошна;

3 ст. ложки оливкової олії;

дрібно нарізана петрушка — для прикрашання;

дзадзикі або грецький йогурт — для подачі.

Для дзадзикі (за бажанням): 2 невеликі огірки, натерті та віджаті; 300 г грецького йогурту; 2 ч. ложки білого винного оцту; 1 ст. ложка лимонного соку; ½ зубчика часнику, подрібненого; 1 ст. ложка оливкової олії; ½ ч. ложки солі; чорний перець.

Як приготувати фрикадельки: покроково

Натріть цибулю прямо у велику миску, додайте решту інгредієнтів для фрикадельок. Добре вимісіть фарш руками протягом кількох хвилин, поки маса не стане однорідною та гладкою.

За бажанням поставте фарш у холодильник на 1 годину — так фрикадельки буде легше скачати, і вони краще триматимуть круглу форму під час смаження.

Відміряйте столові ложки фаршу «з гіркою» і викладіть на робочу поверхню — має вийти приблизно 32–35 кульок. Скачайте їх у кульки.

Розігрійте більшу частину олії у великій сковороді на середньо-сильному вогні. Олії має вистачити, щоб покрити дно. Смажте у 2–3 заходи: злегка обваляйте фрикадельки в борошні, струсіть зайве й викладіть на сковороду. Обсмажуйте, перекочуючи, 5–6 хвилин до рівномірного золотистого кольору з усіх боків. Готові викладіть на тарілку, накрийте, щоб не охололи, і повторіть із рештою.

Альтернатива — запікання: рясно збризніть фрикадельки олією (краще оливковою) та запікайте при 180 °C близько 20 хвилин до рум'яності. Але традиційний спосіб — саме смаження, тоді кульки виходять трохи соковитішими.

Подавайте фрикадельки як закуску на мезе-тарілці з пітою та дзадзикі або як основну страву з грецьким салатом. Вони чудово заморожуються: після розігрівання залишаються такими ж соковитими.

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