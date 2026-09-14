Статус "Потребує уточнення" у застосунку "Резерв+" має прямий стосунок до мобілізації: він означає, що людину внесено до реєстру "Оберіг", але не закріплено за жодним ТЦК та СП. Ігнорувати його не можна.

Військовий облік в Україні поповнився ще однією позначкою — статус "Потребує уточнення" у застосунку "Резерв+". Він означає, що людина є у військовому реєстрі "Оберіг", але не закріплена за жодним територіальним центром комплектування.

Про це йдеться на сайті Посольства України в Італії, на Мальті та в Сан-Марино. Людині з таким статусом варто звернутися до ТЦК за місцем реєстрації та надати необхідні документи.

Після уточнення даних ТЦК оновлює інформацію в електронному реєстрі "Оберіг", а оновлений статус автоматично підтягується у мобільний застосунок "Резерв+".

Чи мобілізують людину зі статусом "Потребує уточнення"

Адвокати об'єднання "Актум" наголошують: ігнорувати такий статус не можна. Кожен військовозобов'язаний, призовник і резервіст зобов'язаний своєчасно оновлювати свої дані.

Якщо цього не зробити, людина може отримати штраф або навіть опинитися в розшуку. Окрім того, їй можуть відмовити у працевлаштуванні чи наданні адміністративних послуг.

Щодо мобілізації статус "Потребує уточнення" не є остаточним рішенням про призов. Але інколи людині, окрім актуалізації даних, може знадобитися проходження ВЛК — а надалі її дійсно можуть мобілізувати.

Що робити зі статусом "Потребує уточнення"

Перший крок — звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та надати актуальні документи. Після цього дані внесуть до "Оберіг", а статус у "Резерв+" зміниться автоматично. Зволікати не варто: інакше можна отримати штраф або навіть статус "У розшуку".

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