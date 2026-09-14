Статус "Требует уточнения" в приложении "Резерв+" напрямую связан с мобилизацией: он означает, что человек внесен в реестр "Оберіг", но не закреплен ни за одним ТЦК и СП. Игнорировать его нельзя.

Воинский учёт в Украине пополнился ещё одной пометкой — статус "Требует уточнения" в приложении "Резерв+". Он означает, что человек есть в военном реестре "Оберіг", однако не закреплён ни за одним территориальным центром комплектования.

Об этом говорится на сайте Посольства Украины в Италии, на Мальте и в Сан-Марино. Человеку с таким статусом стоит обратиться в ТЦК по месту регистрации и предоставить необходимые документы.

После уточнения данных ТЦК обновляет информацию в электронном реестре "Оберіг", а обновлённый статус автоматически подтягивается в мобильное приложение "Резерв+".

Мобилизуют ли человека со статусом "Требует уточнения"

Адвокаты объединения "Актум" подчёркивают: игнорировать такой статус нельзя. Каждый военнообязанный, призывник и резервист обязан своевременно обновлять свои данные.

Если этого не сделать, человек может получить штраф или даже оказаться в розыске. Кроме того, ему могут отказать в трудоустройстве или предоставлении административных услуг.

Что касается мобилизации, статус "Требует уточнения" не является окончательным решением о призыве. Но иногда человеку, кроме актуализации данных, может понадобиться прохождение ВЛК — а в дальнейшем его действительно могут мобилизовать.

Что делать со статусом "Требует уточнения"

Первый шаг — обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и предоставить актуальные документы. После этого данные внесут в "Оберіг", а статус в "Резерв+" изменится автоматически. Медлить не стоит: иначе можно получить штраф или даже статус "В розыске".

Ранее Politeka сообщала, как через "Резерв+" снять розыск ТЦК украинцам за границей.

Также Politeka сообщала, что в Раде предлагают штраф 170 тысяч гривен для должностных лиц ТЦК.