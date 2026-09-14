Адвокат Дина Дрижакова объяснила, почему статус «Призывник» в приложении «Резерв+» не дает иммунитета от мобилизации и что меняется для мужчины сразу после 25-летия.

Воинский учет и статус в "Резерв+" часто воспринимают как гарантию безопасности — однако для мужчин 23–25 лет статус «Призывник» в приложении не означает иммунитета от мобилизации. Об этом предупреждает адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Многие молодые люди ошибочно считают: пока в «Резерв+» отображается статус «Призывник», их не могут мобилизовать. Однако анализ законодательства и судебной практики свидетельствует об обратном.

Согласно ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», достижение 25-летнего возраста — это самостоятельное, прямое и автоматическое основание для получения статуса военнообязанного. Иными словами, никаких дополнительных решений ТЦК для этого не требуется.

Почему статус в "Резерв+" ничего не гарантирует

«Резерв+» и реестр «Оберег» — это лишь информационно-коммуникационные системы. Промедление с обновлением данных или техническая задержка отображения изменения статуса не отменяет императивного требования закона. Как подчеркивает адвокат, электронный документ не является источником права.

Отдельная «серая зона» возникает с бронированием. Призывника до 25 лет невозможно забронировать через «Дию», ведь экономическое бронирование предусмотрено только для военнообязанных. А уже в день 25-летия, когда человек юридически становится военнообязанным, ТЦК и СП могут провести мобилизационные мероприятия быстрее, чем работодатель успеет подать заявку на бронирование.

Что делать до и после 25 лет

Дина Дрижакова советует не полагаться на задержку статуса в «Резерв+». Если мужчине исполнилось 25 лет, он является военнообязанным юридически с момента наступления даты рождения, даже если утром приложение еще показывает «Призывник». ТЦК и СП руководствуются паспортными данными и фактическим возрастом, поэтому выиграть суд только на основании «статус изменился в 15:00, а остановили в 9:00» невозможно — это подтверждает практика Харьковского окружного административного суда.

Основания для отсрочки или бронирования стоит готовить заранее. Соискателям образования следует убедиться, что сведения о последовательном уровне образования внесены в ЕГЭБО и отображаются в электронных реестрах еще до 25-летия. Работникам критических предприятий работодатель должен заранее спланировать перевод на учет военнообязанных и подачу списков на бронирование, а не оставлять это на первый рабочий день после дня рождения.

Также юрист подчеркивает: сам факт заключения трудового договора, контракта или принятия на службу гражданской защиты до 25 лет не создает автоматического иммунитета от призыва, если по человеку должным образом не оформлена отсрочка или бронирование в порядке, определенном постановлениями Кабмина.

Как избежать «серой зоны»

Регулярно обновляйте персональные данные через «Резерв+» и проверяйте «Оберег» на наличие ошибочных статусов — например, безосновательного пребывания в розыске.

Помните: с 25 лет появляется обязанность пройти ВЛК по направлению и иметь актуальный военно-учетный документ.

Юридическая осведомленность и своевременная подготовка документов — единственная действенная защита от попадания в «серую зону», резюмирует Дина Дрижакова.

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