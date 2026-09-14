Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который идет 7% мировой нефти. Как это ударит по ценам на бензин и дизель на украинских АЗС — в материале Politeka.

Цены на топливо в Украине снова пошли вверх, а теперь на рынок давит еще один фактор — действия йеменских хуситов в Красном море. Они могут взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит около 7% мировых поставок нефти.

В субботу, 12 сентября, по сообщению Reuters, поддерживаемые Ираном хуситы продвинулись к острову Перм в Красном море. Это позволяет им контролировать один из важнейших нефтяных маршрутов на Ближнем Востоке. Если пролив заблокируют, мировые поставки нефти сократятся на 7%, а мировая торговля — на 12%.

Уже с понедельника эксперты ждут нового витка роста оптовых цен. Об этом пишет Dilo (ранее Delo.ua), опираясь на данные консалтинговой компании «Нафторинок». Тем временем дизельное топливо на украинском рынке уже давно приблизилось к отметке 100 гривен за литр.

Как росли оптовые цены на прошлой неделе

По данным «Нафторинка», по состоянию на 11 сентября по сравнению с 4 сентября средняя оптовая цена дизеля выросла на 3,14 грн/л — до 93,76 грн/л. А по сравнению с 9 сентября рост составил уже 4,53 грн/л. Средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,7 грн/л — до 81,83 грн/л.

На АЗС рост тоже ускорился. По состоянию на 11 сентября по сравнению с 4 сентября средняя цена бензина А-95 повысилась на 2,03 грн/л — до 83,65 грн/л, а дизель — на 2,3 грн/л, до 94,39 грн/л.

Пересечет ли дизель отметку 100 грн

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Ле Лушкин считает, что из-за действий хуситов уже с понедельника возможен дальнейший рост цен на оптовом рынке. По его словам, крупным общенациональным операторам было бы выгодно торговать дизелем по цене 104–105 грн/л.

Однако сети не спешат перешагивать психологическую отметку в 100 грн/л — боятся негативной реакции правительства. По прогнозу Леушкина, пока бизнес не договорится с властью, цена дизеля на АЗС в крупных сетях будет держаться на уровне 99,99 грн/л, а бензин остановится в пределах 90–93 грн/л.

Что касается автогаза, то там ситуация стабильнее. Средняя цена LPG на АЗС за неделю почти не изменилась — плюс 5 коп./л, до 43,40 грн/л. Основатель Sintonec LPG Михаил Шубан считает, что на этой неделе цена газа на АЗС останется в целом неизменной.

Текущие цены в крупных сетях

По состоянию на 13 сентября цены на топливо в крупных сетях выглядели так:

OKKO: бензин А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л;

WOG: А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 45,50 грн;

SOCAR: А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л;

Мотто: дизель — 95,90 грн/л, автогаз — 41,90 грн;

БРСМ-Нафта: А-95 — 81,99 грн/л, дизель — 92,99 грн/л, автогаз — 41,99 грн;

UPG: А-95 — 85,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн;

Укрнафта: А-95 — 82,90 грн/л, дизель — 93,90 грн/л, автогаз — 42,60 грн.

Самую высокую цену на дизель среди премиальных сетей держит Neftek — 99,99 грн/л. Именно SOCAR, OKKO и WOG имеют самый дорогой обычный дизель — по 98,90 грн/л.

Как сообщала Politeka, цены на топливо в Киеве росли и после атак на АЗС.

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