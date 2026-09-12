Росія другий день поспіль б'є дронами по цивільних АЗС Києва — за два дні уражено три автозаправні комплекси, є загиблі. Експерти оцінили, чи вплинуть ці атаки на наявність пального та ціни на бензин і дизель.

Візити Віткоффа до Києва, які цього тижня обговорювали в столиці, відійшли на другий план: росіяни другий день поспіль цілеспрямовано б'ють дронами по цивільних автозаправках. Уранці 11 вересня кількість загиблих унаслідок ударів по АЗС зросла до двох людей — ще один поранений помер у лікарні.

За даними столичної влади, наразі в медичних закладах Києва перебувають шестеро поранених. Атаки 11 вересня зафіксували в Дніпровському та Оболонському районах, зокрема на Оболоні окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого постраждав і рятувальник ДСНС.

Напередодні, 10 вересня, під удар потрапила АЗС біля ТРЦ «Республіка Парк», де постраждали щонайменше четверо людей. Загалом за два дні в Києві уражено вже три автозаправні комплекси, з'ясував Главред.

Удари прийшлися на об'єкти мережі «Укрнафта» на правому та лівому берегах столиці — зокрема на Троєщині та Почайній. Голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура наголосив, що жодної військової мети в таких атаках немає.

«Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним і необхідними товарами», — заявив Кукура. Голова «Нафтогазу» Сергій Федоренко підкреслив, що удар по Почайній був подвійним, і назвав це терором проти мирних людей.

Скільки АЗС атаковано по країні

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн навів дані, згідно з якими з початку нової хвилі ударів по всій країні атаковано вже понад 300 АЗС. Удари поступово зміщуються від прифронтових областей углиб країни, проте близько 80% пошкоджених станцій згодом відновлюють роботу.

Чи вплине це на ціни бензину й дизелю

Попри серійний характер ударів, створити дефіцит або вплинути на ринок у столиці росіянам не вдасться. За словами Сергія Куюна, у Києві зараз діють 270 ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, а в Київській області — ще 529. Разом це близько 800 АЗС, тому втрата кількох об'єктів не здатна похитнути пропозицію.

Динаміка цін на 11 вересня теж не показала панічного стрибка саме через атаки: бензин А-95 у середньому коштував 83,96 грн/л (+63 коп. за добу), дизель — 94,63 грн/л (+87 коп.), автогаз — 43,44 грн/л (ціна не змінилася). Окремі мережі, зокрема ОККО та UPG, підняли вартість бензину й дизеля на 1–2 грн, однак експерти не пов'язують це напряму з ударами по столичних заправках.

Що робити під час тривоги біля АЗС

Головна мета атак — не економічні збитки, а загроза життю людей. Від реактивних дронів типу Shahed сітки чи сталеві конструкції не рятують, тож головним фактором виживання стає дисципліна під час тривог. Під час атак 11 вересня персонал і клієнти «Укрнафти» одразу покинули території АЗК після сигналу тривоги, що дозволило уникнути більшої кількості жертв.

Паралельно мережі ОККО, UPG та AMIC почали встановлювати мобільні укриття безпосередньо на території комплексів. У мережі також з'явився перелік потенційних секторів Києва, які можуть бути під загрозою повторних ударів: Академмістечко, Борщагівка, Теремки, Голосієво, Деміївка, Почайна, Оболонь, Троєщина, Березняки та Осокорки. Киян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, перебуваючи поблизу інфраструктурних об'єктів.