Россия второй день подряд бьет дронами по гражданским АЗС Киева — за два дня поражены три автозаправочных комплекса, есть погибшие. Эксперты оценили, повлияют ли эти атаки на наличие топлива и цены на бензин и дизель.

Визиты Уиткоффа в Киев, которые на этой неделе обсуждали в столице, отошли на второй план: россияне второй день подряд целенаправленно бьют дронами по гражданским автозаправкам. Утром 11 сентября число погибших в результате ударов по АЗС выросло до двух человек — еще один пострадавший умер в больнице.

По данным столичных властей, сейчас в медицинских учреждениях Киева находятся шестеро раненых. Атаки 11 сентября зафиксировали в Днепровском и Оболонском районах, в частности на Оболони оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого пострадал и спасатель ГСЧС.

Накануне, 10 сентября, под удар попала АЗС возле ТРЦ «Республика Парк», где пострадали как минимум четыре человека. Всего за два дня в Киеве поражены уже три автозаправочных комплекса, выяснил Главред.

Удары пришлись на объекты сети «Укрнафта» на правом и левом берегах столицы — в частности, на Троещине и Почайной. Председатель правления «Укрнафты» Богдан Кукура подчеркнул, что никакой военной цели в таких атаках нет.

«Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые обеспечивают людей топливом и необходимыми товарами», — заявил Кукура. Глава «Нафтогаза» Сергей Федоренко отметил, что удар по Почайной был двойным, и назвал это террором против мирных людей.

Сколько АЗС атаковано по стране

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн привел данные, согласно которым с начала новой волны ударов по всей стране атаковано уже более 300 АЗС. Удары постепенно смещаются от прифронтовых областей вглубь страны, однако около 80% поврежденных станций впоследствии возобновляют работу.

Повлияет ли это на цены бензина и дизеля

Несмотря на серийный характер ударов, создать дефицит или повлиять на рынок в столице россиянам не удастся. По словам Сергея Куюна, в Киеве сейчас действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области — еще 529. Вместе это около 800 АЗС, поэтому потеря нескольких объектов не способна пошатнуть предложение.

Динамика цен на 11 сентября также не показала панического скачка именно из-за атак: бензин А-95 в среднем стоил 83,96 грн/л (+63 коп. за сутки), дизель — 94,63 грн/л (+87 коп.), автогаз — 43,44 грн/л (цена не изменилась). Отдельные сети, в частности ОККО и UPG, подняли стоимость бензина и дизеля на 1–2 грн, однако эксперты не связывают это напрямую с ударами по столичным заправкам.

Что делать во время тревоги возле АЗС

Главная цель атак — не экономический ущерб, а угроза жизни людей. От реактивных дронов типа Shahed сетки или стальные конструкции не спасают, поэтому главным фактором выживания становится дисциплина во время тревог. Во время атак 11 сентября персонал и клиенты «Укрнафты» сразу покинули территории АЗК после сигнала тревоги, что позволило избежать большего числа жертв.

Параллельно сети ОККО, UPG и AMIC начали устанавливать мобильные укрытия непосредственно на территории комплексов. В сети также появился перечень потенциальных секторов Киева, которые могут быть под угрозой повторных ударов: Академгородок, Борщаговка, Теремки, Голосеево, Демеевка, Почайна, Оболонь, Троещина, Березняки и Осокорки. Киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия, находясь вблизи инфраструктурных объектов.