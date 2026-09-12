Квашеная капуста с колбасками — это сытный ужин на одной сковороде, который готовится без духовки всего за 40 минут. Необычный ингредиент при тушении делает вкус глубже и мягче.

Квашеную капусту в банке мы уже публиковали — а квашеная капуста с колбасками готовится совсем иначе. Это уютный ужин на одной сковороде, в котором подрумяненные колбаски, нежный картофель и кислая капуста тушатся вместе и превращаются в сытное блюдо с глубоким вкусом.

Главная хитрость этого рецепта — тушение в пиве с добавлением яблочного сока. Пиво отдает блюду солодовый аромат и приятную горчинку, а яблочный сок смягчает кислоту капусты. Вместе с тмином и мускатным орехом они делают вкус более насыщенным, чем у обычной тушеной капусты.

Ингредиенты для квашеной капусты с колбасками

2 ст. л. оливкового масла extra virgin;

примерно 570 г братвурста (около 5 колбасок);

1 большая желтая луковица, разрезанная пополам и тонко нарезанная;

примерно 680 г молодого золотистого картофеля (крупный разрежьте пополам);

1 ст. л. семян тмина;

½ ч. л. молотого мускатного ореха;

355 мл светлого лагера или пильзнера;

1 сухой лавровый лист;

600 мл отцеженной квашеной капусты (примерно из банки 680 г);

120 мл яблочного сока;

рубленый зеленый лук (шнитт) для подачи;

ржаной хлеб с маслом и зернистая горчица для подачи.

Как приготовить квашеную капусту с колбасками: пошагово

Шаг 1. В большой сковороде с крышкой разогрейте масло на средне-сильном огне. Проколите колбаски кончиком ножа по всей поверхности и выложите в сковороду. Жарьте, время от времени переворачивая, пока они не подрумянятся со всех сторон, — около 5 минут. Переложите на тарелку.

Шаг 2. Добавьте в сковороду лук, картофель, тмин и мускатный орех, щедро посолите и поперчите. Готовьте, часто помешивая, пока лук не размягчится, — около 5 минут. Влейте пиво, добавьте лавровый лист и доведите до легкого кипения. Накройте крышкой, уменьшите огонь до среднего и тушите 10 минут.

Шаг 3. Снимите крышку, добавьте квашеную капусту и яблочный сок. Выложите колбаски между картофелем и капустой и снова доведите до легкого кипения. Накройте крышкой и готовьте, пока картофель не станет мягким (это легко проверить ножом), а колбаски полностью приготовятся, — еще около 5 минут.

Шаг 4. Украсьте блюдо рубленым зеленым луком и подавайте с ржаным хлебом, смазанным маслом, и зернистой горчицей.

Подавайте квашеную капусту с колбасками сразу, пока она горячая. Вместо братвурста можно взять любые хорошие колбаски или сосиски, а к капусте добавить морковь или репу — они также отлично сочетаются с кислой капустой. Остатки храните в холодильнике и разогревайте на сковороде.

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