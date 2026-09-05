Квашена капуста в банці за цим простим рецептом виходить соковитою, хрумкою та корисною — головне взяти білокачанну капусту середніх або пізніх сортів.

Простий рецепт компоту з яблук та ягід ми вже розбирали, а тепер ділимось перевіреним способом, як заквасити капусту в банці, — закуска вийде соковитою та хрумкою.

Квашена капуста в банці: які продукти знадобляться

Рецепт розрахований на літрову банку — зручно для невеликої родини. Головний секрет у тому, щоб брати білокачанну капусту середніх або пізніх сортів: саме вона дає той самий хрускіт і тримає форму.

капуста білокачанна — 950 г;

морква — 50 г;

перець чорний горошком — 8 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль кам'яна — 20 г;

банка — 1 літрова.

На 100 г готової капусти припадає лише 25 ккал, тож закуска виходить легкою, а завдяки природному бродінню зберігає вітаміни.

Покроковий рецепт квашеної капусти

Головку капусти промийте та дрібно нашаткуйте, моркву натріть на середній тертці. Викладіть у миску капусту, моркву, лавровий лист і перець горошком, посипте сіллю та злегка перемішайте руками, щоб овочі пустили сік.

Щільно утрамбуйте суміш у банку, поставте її на тарілку та залиште за кімнатної температури, не накриваючи, на 2–3 дні. Періодично протикайте капусту дерев'яною шпажкою до дна, щоб виходили гази. Через день-два вона пустить сік, а на третій день закрийте банку пластиковою кришкою та приберіть у холодильник.

Вже через 2–3 дні закуска буде готова. Перед подаванням полийте її ароматною олією та посипте тонко нарізаною цибулею.

Що робити, якщо капуста дала мало соку

Якщо соку виявилось замало, просто долийте в банку доверху холодною кип'яченою водою — це не зіпсує смак і допоможе розсолу вкрити всі овочі.

На основі такої капусти можна приготувати вінегрет, салати, вареники, пироги, тушкувати її з м'ясом або грибами, а також зварити перші страви — борщ, солянку та капусняк.

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