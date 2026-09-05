Уряд переглянув правила нарахування однієї з найвідоміших соціальних виплат для літніх людей. Щомісячну доплату за звання Почесного донора України у розмірі 321 гривні більше не призначатимуть тим, хто отримав звання після 26 січня 2026 року.

Пенсія в Україні: доплати та надбавки змінюються, і не завжди в бік зростання. У Пенсійному фонді повідомили про скасування однієї з найвідоміших щомісячних виплат — надбавки за звання Почесного донора України у розмірі 321 гривні.

Як повідомляє 24 Канал, уряд переглянув правила нарахування цієї соціальної виплати. З 26 січня 2026 року доплату більше не призначають пенсіонерам, які отримали статус Почесного донора після вказаної дати.

Розмір доплати становив 321 гривню щомісяця — це 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ті, хто оформив звання після 26 січня 2026 року, вже не отримуватимуть цих грошей.

Водночас українці, які встигли отримати статус Почесного донора України до 26 січня 2026 року, не постраждають. Їхня надбавка зберігається у повному обсязі й виплачуватиметься надалі.

Хто може стати Почесним донором України

Щоб отримати це звання, громадянину необхідно було безкоштовно здати:

40 доз цільної крові;

60 доз плазми;

або 40 доз компонентів крові.

Донором крові чи плазми може стати кожен дієздатний повнолітній громадянин України, який важить не менше 50 кілограмів і не має протипоказань.

Які пільги для донорів збереглися

Попри скасування доплати, в Україні й надалі діє звільнення від роботи у день здачі крові на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності — із збереженням середнього заробітку. Також донори мають право на безкоштовне обстеження стану здоров'я перед процедурою та забезпечення безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією.

Отже, зміна торкнулася лише нових Почесних донорів, які оформили звання після 26 січня 2026 року. Раніше отримані статуси залишаються дійсними, а щомісячна виплата у 321 гривню для таких пенсіонерів не скасовується.

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