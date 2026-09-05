Морквяна намазка з моркви, сиру та варених яєць — простий спосіб зробити щоденні бутерброди смачними й корисними, а готується все лише за 15 хвилин.

Рецепт морквяної намазки допоможе освіжити щоденні перекуси та зробити їх смачними й корисними. Про це розповіла на сторінці фудблогерка Yuliia Senych.

Інгредієнти морквяної намазки

Для приготування знадобляться доступні продукти, які майже завжди є вдома:

свіжа морква — 250 г;

варені яйця — 2 шт.;

твердий або плавлений сир — 70 г;

часник — 2–3 зубки;

сметана — 3 столові ложки;

сіль та перець — за смаком.

Покроковий рецепт приготування

Спочатку свіжу моркву натріть на дрібній тертці. Потім додайте до неї натерті відварені яйця, сир і подрібнений часник. Отриману масу заправте сметаною, вершковим сиром або майонезом — на ваш смак.

Посоліть і поперчіть за смаком, після чого ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Готову намазку можна одразу подавати на хліб, крекери чи лаваш.

Ця морквяна намазка стане чудовим варіантом для перекусів на роботі чи в школі. На весь процес приготування йде близько 15 хвилин, а харчова цінність страви становить 135 ккал на 100 грамів, тож перекус виходить легким і не переобтяжує.

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