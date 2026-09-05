Рецепти домашніх страв нерідко стають у пригоді, коли хочеться смачного без зайвих зусиль — і цей рецепт маринованих баклажанів не виняток. Про це розповіли на сторінці Буде смачно разом. Закуска виходить ароматною та ніжною, чудово поєднується з м'ясом і рибою, а для приготування не потрібні дорогі чи екзотичні інгредієнти.
Інгредієнти
- Баклажани — 5 шт.
- Вода — 200 мл
- Цукор — 2 ст. л
- Сіль — 1 ст. л
- Оцет винний (можна яблучний або столовий) — 50 мл
- Олія — 2 ст. л
- Лавровий лист — 3 шт.
- Духмяний перець — 8 горошин
- Гвоздика — 3 шт.
- Часник — 3 зубчики
- Зелень (петрушка, кріп) — 100 г
Як приготувати
Очистьте овочі від шкірки та наріжте кружальцями чи пластинами. Трохи посоліть, щоб вийшла гіркота.
На розігрітій сковороді з олією підсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
У невеликій каструлі з'єднайте воду, оцет, цукор, сіль, спеції (лавровий лист, гвоздику, перець) та 2 ст. л олії. Доведіть до кипіння, після чого дайте маринаду охолонути.
У глибоку миску чи банку викладайте шарами обсмажені баклажани, подрібнений часник і зелень. Всі овочі мають бути повністю вкриті рідиною. Накрийте кришкою та поставте в холодильник.
Коли куштувати та скільки зберігати
Найсмачніші баклажани — через 3–5 днів маринування, коли вони повністю вберуть аромат спецій. Та багато хто не може втриматися і починає куштувати вже наступного дня — це теж чудовий варіант. Закуску зберігають у холодильнику до двох тижнів.
Для дієтичнішого варіанту баклажани можна не смажити, а запекти в духовці, змастивши невеликою кількістю олії. Для пікантнішого смаку додайте кілька шматочків гострого перцю чилі.
Цей простий рецепт — універсальний: страва може бути і легким перекушуванням, і гарною закускою для святкового застілля. Спробуйте — і «синенькі» відкриються вам по-новому.
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