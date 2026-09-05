Швидкий рецепт маринованих баклажанів допоможе приготувати ніжну ароматну закуску, яка пасує і до м'яса, і до риби, і до святкового столу.

Рецепти домашніх страв нерідко стають у пригоді, коли хочеться смачного без зайвих зусиль — і цей рецепт маринованих баклажанів не виняток. Про це розповіли на сторінці Буде смачно разом. Закуска виходить ароматною та ніжною, чудово поєднується з м'ясом і рибою, а для приготування не потрібні дорогі чи екзотичні інгредієнти.

Інгредієнти

Баклажани — 5 шт.

Вода — 200 мл

Цукор — 2 ст. л

Сіль — 1 ст. л

Оцет винний (можна яблучний або столовий) — 50 мл

Олія — 2 ст. л

Лавровий лист — 3 шт.

Духмяний перець — 8 горошин

Гвоздика — 3 шт.

Часник — 3 зубчики

Зелень (петрушка, кріп) — 100 г

Як приготувати

Очистьте овочі від шкірки та наріжте кружальцями чи пластинами. Трохи посоліть, щоб вийшла гіркота.

На розігрітій сковороді з олією підсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

У невеликій каструлі з'єднайте воду, оцет, цукор, сіль, спеції (лавровий лист, гвоздику, перець) та 2 ст. л олії. Доведіть до кипіння, після чого дайте маринаду охолонути.

У глибоку миску чи банку викладайте шарами обсмажені баклажани, подрібнений часник і зелень. Всі овочі мають бути повністю вкриті рідиною. Накрийте кришкою та поставте в холодильник.

Коли куштувати та скільки зберігати

Найсмачніші баклажани — через 3–5 днів маринування, коли вони повністю вберуть аромат спецій. Та багато хто не може втриматися і починає куштувати вже наступного дня — це теж чудовий варіант. Закуску зберігають у холодильнику до двох тижнів.

Для дієтичнішого варіанту баклажани можна не смажити, а запекти в духовці, змастивши невеликою кількістю олії. Для пікантнішого смаку додайте кілька шматочків гострого перцю чилі.

Цей простий рецепт — універсальний: страва може бути і легким перекушуванням, і гарною закускою для святкового застілля. Спробуйте — і «синенькі» відкриються вам по-новому.

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