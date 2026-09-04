У вересні ціни на продукти в Україні почнуть зростати. Найбільше подорожчають товари, які потребують швидкого охолодження, попередив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Ціни на продукти в Полтавській області після перевірок частково пішли вниз, однак уже у вересні українцям варто готуватися до нового зростання цін на продукти. Про це попередив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Через удари російських окупантів по складах торговельних мереж ціни на продукти харчування зростатимуть. Найбільше подорожчають категорії товарів, що потребують холодильного обладнання.

За словами Дениса Марчука, найбільше страждає продукція, яка вимагає швидкого охолодження на всьому ланцюжку доставки — від виробництва до реалізації.

Молочні продукти і заморожені продукти в першу чергу подорожчають. Уже з вересня протягом наступних трьох місяців зростання вартості може становити понад 15–20%. М'ясна група подорожчає приблизно на 10%, а крупи — на 15%.

Водночас дешевими поки що залишаються овочі з відкритого ґрунту, зокрема борщовий набір — картопля, буряк, морква, білокачанна капуста та ріпчаста цибуля. За оцінкою Марчука, вартість борщового набору зараз на 20% нижча, ніж була в липні.

Але потужностей для зберігання овочевої продукції в Україні, як і раніше, бракує. Тому тепличні овочі — насамперед помідори й огірки — уже восени відчутно подорожчають.

«В осінньо-зимовий період ми частково покладатимемося на імпорт, частково — на власне тепличне виробництво, яке теж дорожчатиме. Зростання цін на тепличні овочі восени може становити понад 20–30% через подорожчання виробництва», — пояснив Денис Марчук.

Які продукти найвигідніше купувати зараз

Найстабільнішою категорією найближчого місяця залишаються овочі відкритого ґрунту: картопля, буряк, морква, капуста та цибуля зараз у піку збирання, тому пропозиції достатньо, а ціни — адекватні. Експерт радить використати цей період, поки овочі не заклали на зберігання і не почали дорожчати.

Окремо в Міністерстві аграрної політики оцінюють: перебудова логістики мережами може призвести до потенційного подорожчання продуктів по всій Україні в межах 2,5%. Водночас очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький не виключає, що на ціни впливатимуть й інші фактори.

Перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран наголосив, що про дефіцит продуктів в Україні не йдеться. Повідомлення про дефіцит або так званий «голод» — це робота ворожих ЗМІ та місцевих «корисних ідіотів», зазначив він.

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