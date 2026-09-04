Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 5 по 11 вересня показує стрімкі перепади температури: від +18° на початку тижня до +27° у четвер, 10 вересня. Крім того, синоптики прогнозують опади три дні поспіль.

Синоптики вже попереджали про наближення дощів на Київщину ще на початку вересня, а новий тижневий прогноз підтверджує: погода в регіоні залишається нестабільною, з різкими коливаннями температури та опадами на початку періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня з 5 по 11 вересня коливатиметься від +18° до +27°, а нічна — від +11° до +18°.

У суботу, 5 вересня, у Київській області буде малохмарно, повітря вдень прогріється до +25°, а вночі охолоне до +17°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 6 вересня, стовпчики термометрів вдень опустяться до +18°, вночі — до +14°. Хмарність залишиться малохмарною, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, температура вдень підніметься до +19°, вночі опуститься до +12°. Хмарність малохмарна, опади також можливі.

У вівторок, 8 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі охолоне до +11° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, температура вдень утримається на позначці +25°, вночі — +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 10 вересня, очікується пік тепла — вдень до +27°, вночі до +16°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 11 вересня, денна температура триматиметься на позначці +26°, нічна — +18°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з денною температурою +27°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, коли повітря вдень прогріється лише до +18°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опади прогнозують у перші три дні періоду — у суботу, неділю та понеділок.

Через нестабільну погоду на початку тижня мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. У теплі дні середини й кінця тижня, коли температура сягатиме +25…+27°, варто пити достатньо води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця.

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