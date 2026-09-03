Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 4 по 10 вересня показує, що синоптики очікують два дні з опадами та перепад температур до 7°: від +18° до +25°.

Погода готує черговий неприємний сюрприз для мешканців Київщини: синоптики попереджають, що вихідні тижня принесуть опади, а перепад денних температур за сім днів сягне 7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Київській області з 4 по 10 вересня коливатиметься від +18° до +25°.

У п'ятницю, 4 вересня, повітря прогріється до +24°, а вночі охолодиться до +14°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 5 вересня, вдень стовпчики термометрів покажуть +24°, вночі — +17°. Хмарність очікується мінлива, і синоптики попереджають про можливі опади.

У неділю, 6 вересня, температура вдень опуститься до +18° — це найпрохолодніший день тижня, вночі — +15°. Небо залишиться малохмарним, але опади також можливі.

У понеділок, 7 вересня, повітря вдень прогріється до +21°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +12°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +22°, вночі — +12°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

У середу, 9 вересня, повітря прогріється до +25° — це найтепліший день тижня, вночі похолодає до +13°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У четвер, 10 вересня, вдень утримається +25°, вночі — +17°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 9 вересня, з температурою +25°, а найпрохолоднішим — неділя, 6 вересня, з позначкою +18°. Перепад температур за тиждень становить 7°. Опади синоптики прогнозують у суботу, 5 вересня, та в неділю, 6 вересня.

У дні з можливими опадами варто взяти парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Оскільки перепад температур сягає 7°, вранці та ввечері може відчутно холодати — вбирайтеся тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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