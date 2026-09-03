З вересня на Закарпатті стартував черговий етап підвищення заробітних плат для освітян. Учителі на однакових посадах можуть отримувати помітно різні суми — підсумкова виплата залежить одразу від кількох чинників.

Житло для військових в Ужгороді — не єдина зміна, що стартувала з вересня: паралельно на Закарпатті набрав чинності новий етап підвищення заробітних плат для освітян. Місцеві педагоги вже отримують оновлені нарахування.

Після поточного перерахунку суми в різних школах області помітно відрізнятимуться. Навіть педагоги з однаковою посадою та навантаженням можуть побачити в платіжці різні цифри. Тому варто розібратися, з яких складників формується підсумкова виплата.

Від чого залежить підсумкова сума

Базова ставка освітян зросла ще на 20%, а разом із січневим підвищенням річний приріст становить уже 50%. Після такого перерахунку, за даними Міністерства освіти і науки України, виплати в школах Закарпаття коливаються від 12 800 до 28 500 гривень «на руки». Найбільше на підсумкову суму впливає педагогічний стаж і кваліфікаційна категорія: молодий спеціаліст без досвіду та вчитель вищої категорії мають різний базовий оклад.

Не менш важливим чинником є педагогічне навантаження. До розрахунку входять кількість відпрацьованих годин, класне керівництво та перевірка зошитів. Що більше таких обов'язків бере на себе вчитель, то вищою виходить підсумкова виплата за місяць.

Окремий блок у платіжці — персональні надбавки й доплати, які встановлює конкретний заклад освіти. Ідеться про виплати за престижність праці, завідування навчальними кабінетами та інші специфічні доплати. Їхній розмір може суттєво відрізнятися навіть між сусідніми школами області.

Чому зростання може бути менш відчутним

Зростання базової ставки частково з'їдає подорожчання продуктів і комунальних послуг. Через це реальне наповнення гаманця вчителя змінюється повільніше, ніж цифри в платіжці. Відкритим лишається питання, чи перекриють оновлені виплати щоденні потреби освітян.

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